Лофт из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу за 8,5 миллиона долларов

Кирпичная стена длиной 36,5 метра с арками тянется от входа до гостиной дома. В квартире с почти четырехметровыми потолками есть камин, коринфские колонны, несколько зон отдыха, а также обеденный стол. Рядом с большой комнатой находится спроектированная на заказ кухня с высококлассной техникой и разделочным столом.