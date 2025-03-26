Лофт из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу за 8,5 миллиона долларов

Лофт в Нью-Йорке, который снимали в фильме «Дьявол носит Prada», выставили на продажу за 8,95 млн долларов, пишет Mansion Global.
Квартира в Сохо служила в картине 2006 года домом Джеймса Холта, которого сыграл Дэниел Санжата. Там, на вечеринке, героиня Энн Хэтэуэй, Энди, встречает своего возлюбленного Кристиана Томпсона, которого играет Саймон Бейкер.
Реальный лофт расположен на улице Кросби в центре Манхэттена, на третьем этаже девятиквартирного дома. Построенное в 1900 году здание изначально было частью универмага, а затем в течение нескольких десятилетий служило складом. В 1999 году оно было переоборудовано под кондоминиум.
Продавцами выступили Сара и Марк Шиллер, основатели дизайнерского магазина The Apartment, который также расположен на Кросби-стрит. Они купили лофт в 2000 году.
В доме площадью 334,4 квадратного метра есть две спальни и две с половиной ванные комнаты. В главной спальне находится «единственная в своем роде» гардеробная с «органичными изгибами, по которым можно подняться, чтобы добраться до самых высоких отделений», говорится в объявлении.
Кирпичная стена длиной 36,5 метра с арками тянется от входа до гостиной дома. В квартире с почти четырехметровыми потолками есть камин, коринфские колонны, несколько зон отдыха, а также обеденный стол. Рядом с большой комнатой находится спроектированная на заказ кухня с высококлассной техникой и разделочным столом.