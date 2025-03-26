Лофт из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу за 8,5 миллиона долларов

Сегодня / 14:43
Петербуржец запустил Doom на трамвае
Сегодня / 14:16
Эми Паскаль и Дэвид Хейман официально стали главными продюсерами бондианы
Сегодня / 13:44
TikTok удалил фильтр Chubby, который критиковали за пропаганду фэтшейминга
Сегодня / 12:51
Жвачка может выделять микропластик в слюну, считают ученые
Сегодня / 12:28
Съемки «Воскресения Христа» Мела Гибсона стартуют в августе
Сегодня / 11:58
Леонид Парфенов запустил «Намемни» ― про мемы и рофлы, определившие образ жизни
Сегодня / 11:41
Двух британцев обвинили в вандализме за разрушение статуи медвежонка Паддингтона
Сегодня / 11:40
29 марта над Москвой и Петербургом произойдет частичное солнечное затмение
Сегодня / 10:56
В британских школах введут уроки против мизогинии после успеха сериала «Переходный возраст»
Сегодня / 10:52
Чат-бот Grok появился в телеграме
Сегодня / 09:40
HBO нанимает Ника Фроста на роль Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру»
Сегодня / 08:59
Playboi Carti стал первым рэпером, чьи треки заняли сразу 31 строчку в чарте Billboard Hot 100
Сегодня / 08:41
Московским заведениям разрешили ставить летние веранды без согласования
Сегодня / 07:59
Валюта Ирана рекордно упала: 1 доллар стоит 1 млн риалов
Сегодня / 07:20
Минздрав РФ предложил изменить правила лечения пациентов не в своих регионах
Сегодня / 05:50
Британский фильм об индийский полиции, номинированный на BAFTA, запретили к прокату в Индии
Сегодня / 23:31
Роуэн Бланчард сыграет в сиквеле «Рассказа служанки» — сериале «Заветы»
Сегодня / 22:02
В сети появился новый трейлер фильма «Дроп» Кристофера Лэндона
Вчера / 20:57
Джессика Честейн и Адам Драйвер снимутся в сериале «Дилер»
Вчера / 19:47
Сценарист «Переходного возраста» разработает сериал с Джеймсом Нортоном
Вчера / 19:43
Умерла актриса Галина Марченко, подарившая голос Каркуше
Вчера / 18:55
Аль Пачино изгоняет дьявола в трейлере фильма «Ритуал»
Вчера / 17:53
Okko показал тизер-трейлер сериала «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым
Вчера / 17:51
«Переходный возраст» поставил рекорд по просмотрам за две недели среди мини-сериалов на Netflix
Вчера / 17:22
Жерар Депардье отверг обвинения в сексуализированном насилии в суде
Вчера / 17:20
Эрмитаж и еще три музея рассказали о «бездомных» экспонатах в проекте «Ночлежки»
Вчера / 16:55
Исследование: активные пользователи ChatGPT более одиноки
Вчера / 16:35
Ticketmaster мог нарушить закон при продаже билетов на концерты Oasis, выяснил регулятор

Лофт из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу за 8,5 миллиона долларов

Сегодня в 13:51
Фото: Fox 2000 Pictures

Лофт в Нью-Йорке, который снимали в фильме «Дьявол носит Prada», выставили на продажу за 8,95 млн долларов, пишет Mansion Global.

Квартира в Сохо служила в картине 2006 года домом Джеймса Холта, которого сыграл Дэниел Санжата. Там, на вечеринке, героиня Энн Хэтэуэй, Энди, встречает своего возлюбленного Кристиана Томпсона, которого играет Саймон Бейкер.

Реальный лофт расположен на улице Кросби в центре Манхэттена, на третьем этаже девятиквартирного дома. Построенное в 1900 году здание изначально было частью универмага, а затем в течение нескольких десятилетий служило складом. В 1999 году оно было переоборудовано под кондоминиум.

Продавцами выступили Сара и Марк Шиллер, основатели дизайнерского магазина The Apartment, который также расположен на Кросби-стрит. Они купили лофт в 2000 году.

В доме площадью 334,4 квадратного метра есть две спальни и две с половиной ванные комнаты. В главной спальне находится «единственная в своем роде» гардеробная с «органичными изгибами, по которым можно подняться, чтобы добраться до самых высоких отделений», говорится в объявлении.

Кирпичная стена длиной 36,5 метра с арками тянется от входа до гостиной дома. В квартире с почти четырехметровыми потолками есть камин, коринфские колонны, несколько зон отдыха, а также обеденный стол. Рядом с большой комнатой находится спроектированная на заказ кухня с высококлассной техникой и разделочным столом.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами