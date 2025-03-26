Барри Дженкинс снимет байопик о Ронни Спектор «Be My Baby» с Зендаей

Обладатель «Оскара» Барри Дженкинс выступит режиссером фильма «Be My Baby» («Будь моей малышкой»), биографической драмы о Ронни Спектор, пишет Variety.
Роль легендарной певицы 60-х исполнит Зендая. Актриса присоединилась к проекту в 2020 году, после того как Спектор лично выбрала звезду «Эйфории» для роли перед своей смертью в 2022 году. Продюсировать картину будет студия A24, а также Марк Платт, Адам Сигел, Марк Иткин, Том Шелли и Зендая.
«Be My Baby» снимут на основе мемуаров 1990 года «Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness, or, My Life as a Fabulous Ronette», которые Спектор написала вместе с Винсом Уолдроном. Ожидается, что фильм будет посвящен совместной жизни певицы со скандальным продюсером Филом Спектором. Над сценарием работает Дэйв Каджаник («Целиком и полностью», «Суспирия»).
Спектор, урожденная Вероника Беннетт, прославилась в 1960-х годах как лидер девичьей группы Ronettes, известной хитами «Be My Baby», «Baby I Love You» и «Walking in the Rain».
В 1968 году она вышла замуж за музыкального продюсера Фила Спектора (и взяла его фамилию в качестве профессиональной), но в своей автобиографии подробно описала, что во время их брака он фактически держал ее в доме как пленницу. Это привело ее к алкоголизму, который отразился на ее профессиональной деятельности.
В 2009 году Фил Спектор был приговорен к 19 годам тюремного заключения за убийство актрисы Ланы Кларксон. Он умер в возрасте 81 года в 2021-м. Ронни Спектор, которую включили в Зал славы рок-н-ролла в 2007 году, умерла после «непродолжительной борьбы с раком» в возрасте 78 лет.