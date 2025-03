Барри Дженкинс снимет байопик о Ронни Спектор «Be My Baby» с Зендаей

«Be My Baby» снимут на основе мемуаров 1990 года «Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness, or, My Life as a Fabulous Ronette», которые Спектор написала вместе с Винсом Уолдроном. Ожидается, что фильм будет посвящен совместной жизни певицы со скандальным продюсером Филом Спектором. Над сценарием работает Дэйв Каджаник («Целиком и полностью», «Суспирия»).