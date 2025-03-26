Барри Дженкинс снимет байопик о Ронни Спектор «Be My Baby» с Зендаей

В 1968 году она вышла замуж за музыкального продюсера Фила Спектора (и взяла его фамилию в качестве профессиональной), но в своей автобиографии подробно описала, что во время их брака он фактически держал ее в доме как пленницу. Это привело ее к алкоголизму, который отразился на ее профессиональной деятельности.