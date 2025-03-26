Жвачка может выделять микропластик в слюну, считают ученые

Жевательная резинка может выделять от сотен до тысяч частиц микропластика в слюну. Об этом сообщил CNN со ссылкой на новое экспериментальное исследование.
Сейчас доклад проходит рецензирование и будет представлен на собрании Американского химического общества в Сан-Диего. После завершения рецензирования авторы надеются, что отчет опубликуют в журнале Hazardous Materials Letters.
«Наша цель — не в том, чтобы напугать кого‑то. Ученые не знают, опасен микропластик для нас или нет. Испытания на людях не проводились. Но мы знаем, что подвергаемся воздействию пластика в повседневной жизни, и именно это мы хотели изучить в этом исследовании», — сказал старший автор исследования доктор Санджай Моханти, доцент Школы инженерии им. Самуэли при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
Согласно предыдущим работам, микропластик попадает в организм при проглатывании и вдыхании, и ученые обнаружили его присутствие в различных частях тела или жидкостях, включая кровь, легкие, плаценту, мозг и яички. Именно поэтому авторы заявили, что хотят определить другие возможные источники попадания микропластика в организм и его концентрацию.
«Жевательная резинка — один из продуктов, который мы выбрали, потому что это единственный продукт питания, в котором пластиковый полимер используется в качестве ингредиента. Другие продукты загрязнены микропластиком из‑за того, как они обрабатываются и упаковываются», — отметил Моханти.
Микропластик — это фрагменты полимеров размером от менее 5 миллиметров до 1 микрометра. Пластики меньшего размера считаются нанопластиками, размер которых измеряется миллиардными долями метра.
Полимеры — это химические соединения с длинными цепочками крупных и повторяющихся молекулярных единиц, называемых мономерами, которые отличаются прочностью и гибкостью. Большинство пластмасс — это синтетические полимеры, в то время как натуральные полимеры включают целлюлозу из растений. Жевательная резинка обычно содержит синтетические или натуральные полимеры для улучшения текстуры, эластичности и сохранения вкуса, говорят авторы.