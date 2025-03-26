Жвачка может выделять микропластик в слюну, считают ученые

«Наша цель — не в том, чтобы напугать кого‑то. Ученые не знают, опасен микропластик для нас или нет. Испытания на людях не проводились. Но мы знаем, что подвергаемся воздействию пластика в повседневной жизни, и именно это мы хотели изучить в этом исследовании», — сказал старший автор исследования доктор Санджай Моханти, доцент Школы инженерии им. Самуэли при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.