Съемки «Воскресения Христа» Мела Гибсона стартуют в августе

Продолжение «Страстей Христовых» Мела Гибсона под названием «Воскресение Христа» начнут снимать в августе на римской студии Cinecittà. Об этом сообщил Variety со ссылкой на генерального директора компании Мануэлу Каччамани.
В интервью итальянскому изданию Il Sole 24 Ore Каччамани сообщила, что Гибсон и Icon Productions назначили на август дату начала съемок продолжения библейского блокбастера 2004 года «Страсти Христовы», который стал самым кассовым независимым фильмом всех времен.
Несколько источников подтвердили Variety, что съемки «Воскресения Христа» начнутся летом 2025 года. Основной локацией съемок станет обширный новый комплекс Studio 22 компании Cinecittà. По аналогии со «Страстями», съемки которой также проходили в Cinecittà, «Воскресение» будет сниматься в древнем южноитальянском городе Матера. Ожидается, что Гибсон снимет сиквел и в других древних южноитальянских сельских местах, включая Джинозу, Гравина-Латерцу и Альтамуру.
Джим Кэвизел должен вернуться к роли Иисуса Христа, Майя Моргенштерн — к роли Марии, а Франческо Де Вито — апостола Петра.
В январе на подкасте Джо Рогана Гибсон описал фильм как «кислотный трип», добавив, что он «никогда не читал ничего подобного» сценарию, который он написал в тандеме со сценаристом «Храброго сердца» Рэндаллом Уоллесом.