Съемки «Воскресения Христа» Мела Гибсона стартуют в августе

Несколько источников подтвердили Variety, что съемки «Воскресения Христа» начнутся летом 2025 года. Основной локацией съемок станет обширный новый комплекс Studio 22 компании Cinecittà. По аналогии со «Страстями», съемки которой также проходили в Cinecittà, «Воскресение» будет сниматься в древнем южноитальянском городе Матера. Ожидается, что Гибсон снимет сиквел и в других древних южноитальянских сельских местах, включая Джинозу, Гравина-Латерцу и Альтамуру.