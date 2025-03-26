Леонид Парфенов запустил «Намемни» ― про мемы и рофлы, определившие образ жизни

Журналист Леонид Парфенов выпустил «Намемни-2024». Это короткое (22 минуты) шутейное приложение к «Намедни», полная противоположность основной серии.
«Фотожабы, рофлы, тиктоки, определившие образ жизни. То, без чего наши ленты невозможно представить, еще труднее — понять», ― говорится в описании программы.
В выпуске, посвященном 2024 году, журналист рассказывает о скуфах и альтушках, танцующем еноте, «Сигма-бое», меме про прикормку, «Субстанции», Жириновском из 2002 года и Николае Анатольевиче.
В прошлом году Парфенов тоже выпускал «Намемни», но в еще более коротком формате ― 4-минутного ролика в инстаграме*.
«Намедни» выходили с 1990 по 2004 год на НТВ и «России 1». В разное время их показывали в формате подборки неполитических новостей, документальной передачи и информационно-аналитической программы с новостями за неделю.
В 2018 году Леонид Парфенов возродил шоу на своем ютуб-канале Parfenon, со второго сезона сменив название на «Нмдни» из‑за конфликта с НТВ. Сейчас проект Парфенова охватывает историю России с 1921 по 1940 год, а также с 1946 по 2024-й. Выпуск, посвященный прошлому году, вышел на Parfenon три недели назад.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.