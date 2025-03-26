Леонид Парфенов запустил «Намемни» ― про мемы и рофлы, определившие образ жизни

В 2018 году Леонид Парфенов возродил шоу на своем ютуб-канале Parfenon, со второго сезона сменив название на «Нмдни» из‑за конфликта с НТВ. Сейчас проект Парфенова охватывает историю России с 1921 по 1940 год, а также с 1946 по 2024-й. Выпуск, посвященный прошлому году, вышел на Parfenon три недели назад.