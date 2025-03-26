29 марта над Москвой и Петербургом произойдет частичное солнечное затмение

29 марта жители Москвы и Петербурга смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Закинуть голову к верху предлагается на 20 минут, с 14.50 до 15.10.
Профессор Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев рассказал агентству «Москва», что в этом году произойдут два частичных затмения — 29 марта и 21 сентября. Однако второе москвичам увидеть не получится.
«Полная ночь на Земле не наступит нигде, а Солнце просто превратится в „месяц“, размер которого зависит от региона. На территории России его можно будет наблюдать в европейской части страны», — рассказал доктор физико-математических наук.
Однако Богачев уточнил, что «сколь-либо заметным» затмение будет на севере РФ. В небе над Москвой Луна перекроет Солнце менее чем на 10%, а в Петербурге — около 20%.