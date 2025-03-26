Сегодня / 17:01
Стивена Фрая посвятили в рыцари
Сегодня / 17:14
В сети появился трейлер печально известной «Ржавчины» с Алеком Болдуином
Сегодня / 16:05
В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Тех-Френдли Викенд» от организаторов конференции ЦИПР
Сегодня / 16:02
Барри Дженкинс снимет байопик о Ронни Спектор «Be My Baby» с Зендаей
Сегодня / 15:53
С Петара Мартича сняли запрет на въезд в Россию
Сегодня / 14:43
Петербуржец запустил Doom на трамвае
Сегодня / 14:16
Эми Паскаль и Дэвид Хейман официально стали главными продюсерами бондианы
Сегодня / 13:51
Лофт из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу за 8,5 миллиона долларов
Сегодня / 13:44
TikTok удалил фильтр Chubby, который критиковали за пропаганду фэтшейминга
Сегодня / 12:51
Жвачка может выделять микропластик в слюну, считают ученые
Сегодня / 12:28
Съемки «Воскресения Христа» Мела Гибсона стартуют в августе
Сегодня / 11:58
Леонид Парфенов запустил «Намемни» ― про мемы и рофлы, определившие образ жизни
Сегодня / 11:41
Двух британцев обвинили в вандализме за разрушение статуи медвежонка Паддингтона
Сегодня / 11:40
29 марта над Москвой и Петербургом произойдет частичное солнечное затмение
Сегодня / 10:56
В британских школах введут уроки против мизогинии после успеха сериала «Переходный возраст»
Сегодня / 10:52
Чат-бот Grok появился в телеграме
Сегодня / 09:40
HBO нанимает Ника Фроста на роль Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру»
Сегодня / 08:59
Playboi Carti стал первым рэпером, чьи треки заняли сразу 31 строчку в чарте Billboard Hot 100
Сегодня / 08:41
Московским заведениям разрешили ставить летние веранды без согласования
Сегодня / 07:59
Валюта Ирана рекордно упала: 1 доллар стоит 1 млн риалов
Сегодня / 07:20
Минздрав РФ предложил изменить правила лечения пациентов не в своих регионах
Сегодня / 05:50
Британский фильм об индийский полиции, номинированный на BAFTA, запретили к прокату в Индии
Сегодня / 23:31
Роуэн Бланчард сыграет в сиквеле «Рассказа служанки» — сериале «Заветы»
Сегодня / 22:02
В сети появился новый трейлер фильма «Дроп» Кристофера Лэндона
Вчера / 20:57
Джессика Честейн и Адам Драйвер снимутся в сериале «Дилер»
Вчера / 19:47
Сценарист «Переходного возраста» разработает сериал с Джеймсом Нортоном
Вчера / 19:43
Умерла актриса Галина Марченко, подарившая голос Каркуше
Вчера / 18:55
Аль Пачино изгоняет дьявола в трейлере фильма «Ритуал»

Вышел трейлер роуд-муви «Туда» — о поездке из Москвы в Уфу

Сегодня в 13:45

Вышел трейлер комедийного роуд-муви «Туда». Главные роли в фильме исполнили Петр Федоров и Ирина Старшенбаум.

По сюжету героиня Вера вызывает такси: ей нужно уехать из Москвы в Уфу. Дорога дальняя, впереди много городов, поэтому водитель и пассажирка — совсем не похожие друга на друга — успевают познакомиться.

В роуд-муви также снялись Алексей Серебряков, Ингрид Олеринская и Антон Филипенко. Режиссером и сценаристом комедии стал Иван Петухов.

Создатели «Туда» рассказали, что знаковые виды и проезды основных городов (Москва, Владимир, Казань, Нижний Новгород и Уфа) снимались на натуре. Все остальное — с помощью LED-экранов.

«Экраны — это дорого, но зато в одну смену ты можешь снять 6, 7, 8 сцен, потому что герои садятся, экраны изображают фоны для поездки, светом это все дорабатывается. В павильоне, конечно, ты не привязан ко времени суток, погоде. Но здесь мы решили использовать не практичный подход, а художественный. <…> Приходилось учитывать погодные условия, но это того стоило», — поделился оператор-постановщик Павел Беклемишев.

Премьера «Туда» в кинотеатрах запланирована на 15 мая.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами