«Экраны — это дорого, но зато в одну смену ты можешь снять 6, 7, 8 сцен, потому что герои садятся, экраны изображают фоны для поездки, светом это все дорабатывается. В павильоне, конечно, ты не привязан ко времени суток, погоде. Но здесь мы решили использовать не практичный подход, а художественный. <…> Приходилось учитывать погодные условия, но это того стоило», — поделился оператор-постановщик Павел Беклемишев.