Вышел трейлер комедийного роуд-муви «Туда». Главные роли в фильме исполнили Петр Федоров и Ирина Старшенбаум.
По сюжету героиня Вера вызывает такси: ей нужно уехать из Москвы в Уфу. Дорога дальняя, впереди много городов, поэтому водитель и пассажирка — совсем не похожие друга на друга — успевают познакомиться.
В роуд-муви также снялись Алексей Серебряков, Ингрид Олеринская и Антон Филипенко. Режиссером и сценаристом комедии стал Иван Петухов.
Создатели «Туда» рассказали, что знаковые виды и проезды основных городов (Москва, Владимир, Казань, Нижний Новгород и Уфа) снимались на натуре. Все остальное — с помощью LED-экранов.
«Экраны — это дорого, но зато в одну смену ты можешь снять 6, 7, 8 сцен, потому что герои садятся, экраны изображают фоны для поездки, светом это все дорабатывается. В павильоне, конечно, ты не привязан ко времени суток, погоде. Но здесь мы решили использовать не практичный подход, а художественный. <…> Приходилось учитывать погодные условия, но это того стоило», — поделился оператор-постановщик Павел Беклемишев.
Премьера «Туда» в кинотеатрах запланирована на 15 мая.