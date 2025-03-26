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Двух британцев обвинили в вандализме за разрушение статуи медвежонка Паддингтона

Сегодня в 11:41
Фото: Canal+

В Великобритании суд обвинил двух инженеров Королевских военно-воздушных сил в вандализме за разрушение статуи медвежонка Паддингтона, пишет The Guardian.

Инцидент произошел в Беркшире в начале марта. 22-летние военнослужащие Дэниел Хит и Уильям Лоуренс разбили на части недавно установленную статую знаменитого персонажа, а затем скрылись с отрубленной половиной.

«Это был акт беспринципного вандализма. Медвежонок Паддингтон — любимая культурная икона как для детей, так и для взрослых. Он олицетворяет доброту, терпимость и способствует интеграции и принятию в нашем обществе», — заявил судья.

«На его знаменитом ярлыке, прикрепленном к пальто, написано: „Пожалуйста, позаботьтесь об этом медвежонке“, но в ночь на 2 марта 2025 года ваши действия стали противоположностью всему, за что выступает Паддингтон. В ваших действиях не было уважения и честности — двух ценностей, которые вы должны отстаивать как представители вооруженных сил», — добавил он.

Чтобы не расстраивать местных детей, оставшуюся половину поврежденной статуи поспешно спрятали. «Мы знали, что дети будут расстроены, увидев статую полностью разрушенной», — сказала Триш Уиллеттс, представительница компании, владеющей статуей. Женщина добавила, что Майкл Бонд, создатель медведя, родился в Ньюбери, что добавляет статуе культурной значимости.

Хита и Лоуренса арестовали на базе RAF Odiham. Они признались в совершении преступления в ходе допроса в полиции Темз-Вэлли. Часть статуи медвежонка Паддингтона была позже найдена спрятанной в багажнике автомобиля Лоуренса.

Молодых людей обязали выплатить по 2725 фунтов стерлингов в качестве компенсации за ремонт статуи. Они также были приговорены к 12-месячным общественным работам и 150 часам неоплачиваемой работы.

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