Двух британцев обвинили в вандализме за разрушение статуи медвежонка Паддингтона

«На его знаменитом ярлыке, прикрепленном к пальто, написано: „Пожалуйста, позаботьтесь об этом медвежонке“, но в ночь на 2 марта 2025 года ваши действия стали противоположностью всему, за что выступает Паддингтон. В ваших действиях не было уважения и честности — двух ценностей, которые вы должны отстаивать как представители вооруженных сил», — добавил он.