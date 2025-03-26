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В британских школах введут уроки против мизогинии после успеха сериала «Переходный возраст»

Сегодня в 10:56
Фото: Netflix

В школах Великобритании до конца учебного года появятся уроки, направленные на борьбу с женоненавистничеством. Новые рекомендации для школ правительство разработало на фоне успеха сериала «Переходный возраст», сообщает The Times.

На уроках будут бороться с токсичным влиянием инфлюэнсеров-мизогинов, таких как Эндрю Тейт. Учебный курс станет частью новой программы по отношениям, здоровью и половому воспитанию (RHSE), разработанной правительством.

Согласно ней, в начальной школе будут учить, как понимать и выражать личные границы, справляться с разочарованием и учитывать потребности других людей. Ученики средней школы будут изучать «коммуникацию и этику в романтических и сексуальных отношениях».

Старшеклассникам расскажут о возможных сложностях в личной жизни, объяснят значение власти, и уязвимости, научат справляться со сложными эмоциями в отношениях. Объяснят также влияние женоненавистнического контента и порнографии на сексуальное поведение и представление о норме.

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер признался, что смотрит «Переходный» возраст» на Netflix со своими двумя детьми-подростками. Он также поддерживает идею показать этот сериал в школах.

«Переходный возраст» стартовал 17 марта и успел поставить рекорд для мини-сериалов Netflix по числу просмотров за двухнедельный период. Всего за 11 дней британскую криминальную драму посмотрели на стриминге 66,3 млн раз.

«Переходный возраст» рассказывает о школьнике, которого арестовывают за убийство одноклассницы. Сериал исследует обстоятельства, которые привели к трагедии, и обращает внимание на рост женоненавистничества среди мальчиков.

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