HBO нанимает Ника Фроста на роль Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру»

Ник Фрост близок к подписанию контракта на роль Рубеуса Хагрида в сериале HBO по книгам о Гарри Поттере. Об этом сообщает Deadline.
Британский комик и актер должен присоединиться к Джону Литгоу, Джанет МакТир и Паапе Эссьеду, которые утверждены или ведут переговоры на роли Альбуса Дамблдора, Минервы МакГонагалл и Северуса Снейпа соответственно.
В HBO отказались комментировать информацию Deadline. «Мы понимаем, что такой масштабный проект вызовет множество слухов и предположений, — говорится в заявлении телеканала. — Поскольку мы находимся на стадии предпроизводства, мы будем подтверждать детали только после завершения сделок».
Слухи о назначении Фроста на роль Хагрида начали распространяться в сети на прошлой неделе. Поклонники обратили внимание на загадочный пост Фроста в инстаграме*: «Это происходит, это действительно происходит» — и восприняли его как намек. Фанаты также заметили, что Фрост недавно подписался на других участников сериала о Гарри Поттере, включая Литгоу и Эссьеду.
Ожидается, что съемки сериала HBO по «Гарри Поттеру» начнутся этим летом. Шоураннером выступит Франческа Гардинер, а режиссером ― Марк Майлод. Премьера намечена на 2027 год, а работа над полной адаптацией семи книг должна занять около 10 лет.
Ник Фрост известен совместными работами с Саймоном Пеггом ― фильмами «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», «Пол: Секретный материальчик» и «Армагеддец», а также комедийным сериалом «Охотники за правдой».
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