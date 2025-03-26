HBO нанимает Ника Фроста на роль Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру»

Слухи о назначении Фроста на роль Хагрида начали распространяться в сети на прошлой неделе. Поклонники обратили внимание на загадочный пост Фроста в инстаграме*: «Это происходит, это действительно происходит» — и восприняли его как намек. Фанаты также заметили, что Фрост недавно подписался на других участников сериала о Гарри Поттере, включая Литгоу и Эссьеду.