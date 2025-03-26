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Московским заведениям разрешили ставить летние веранды без согласования

Сегодня в 08:41
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

В Москве разрешили ставить летние веранды без специального оборудования, не согласовывая проект. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Без согласования разрешили ставить веранды, но которых установлены только небольшие зонты, столы и стулья промышленного изготовления и компактные элементы цветочного оформления. Веранды должны примыкать к заведению или стоять на расстоянии не более 5 метров от него.

«Высота зонтов не должна превышать первый этаж предприятия (ресторана, кафе). Причем материал их каркаса — металл, дерево, композитные материалы, а покрытие может быть сделано из ткани с обработкой от осадков. Запрещается использовать дачную, садовую и интерьерную мебель — допускаются элементы оборудования только промышленного изготовления», ― пояснили в пресс-службе мэра.

Для веранд со сложным оборудованием — перголами, декоративными ограждениями, осветительными и обогревающими приборами — по-прежнему нужно согласование. Уведомление о размещении веранды можно будет подать с 1 апреля на портале mos.ru.

Прошлой осенью московским кафе и ресторанам разрешили оставить установленные летние веранды после окончания сезона и использовать их круглогодично. Это должно помочь владельцам бизнесов сэкономит средства на демонтаже и монтаже веранд.

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