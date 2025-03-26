Валюта Ирана рекордно упала: 1 доллар стоит 1 млн риалов

Курс иранской валюты упал ниже психологически важного уровня — до 1 млн риалов за 1 доллар. Жители страны скупают доллары, сообщает Reuters.
Помимо скупки американской и другой иностранной валюты, иранцы в условиях годовой инфляции на уровне около 40% также приобретают золото. Это указывает на дальнейшее ухудшение ситуацию с риалом, указывает информагентство.
В 2018 году курс иранского риала составлял около 55 тыс. за доллар, когда президент США Дональд Трамп ввел новые санкции. Иранская валюта начала активно дешеветь в ноябре прошлого года, писал «Коммерсант», когда в США победил Трамп и объявил политику «максимального давления» на Иран.
В декабре 2024-го президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил деноминацию риала и изменение названия валюты на иранский туман. По его задумке с купюр исчезнут четыре нуля: 1 туман будет эквивалентен 10 тыс. нынешних риалов и 100 парсэ. Местные жители уже привыкли сокращать называемые суммы в 10 раз и называть цену в туманах — валюте, которая использовалась в Иране до Исламской революции 1979 года.