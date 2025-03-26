Валюта Ирана рекордно упала: 1 доллар стоит 1 млн риалов

В декабре 2024-го президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил деноминацию риала и изменение названия валюты на иранский туман. По его задумке с купюр исчезнут четыре нуля: 1 туман будет эквивалентен 10 тыс. нынешних риалов и 100 парсэ. Местные жители уже привыкли сокращать называемые суммы в 10 раз и называть цену в туманах — валюте, которая использовалась в Иране до Исламской революции 1979 года.