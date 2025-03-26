Минздрав РФ предложил изменить правила лечения пациентов не в своих регионах

Министерство здравоохранения РФ предложило изменить правила предоставления специализированной медпомощи в других регионах. Вместо врача и пациента решение должна будет принимать врачебная комиссия, сообщает «Коммерсант».
Речь идет, в частности, о лечении онкологических и онкогематологических заболеваний, а также о некоторых типах хирургических вмешательств, включая нейрохирургические операции. Для получения этого вида помощи пациентов иногда направляют в другой регион.
«Комиссия, имея больше инструментов для оценки целесообразности направления пациента в другой регион ввиду невозможности его лечения по месту жительства, предложит эффективную маршрутизацию с учетом времени ожидания медпомощи», — пояснили в Минздраве.
Однако эксперты засомневались в этой инициативе, хотя «теоретически» инициатива правильная: место для оказания помощи «будет выбираться более информированным образом». «По опыту прошлых лет регионы не очень охотно отправляют пациентов в другие субъекты и в федеральные учреждения, даже независимо от того, что у них может быть недостаточно компетенций. Это связано с тем, что в субъектах не очень любят отдавать деньги по межтерриториальным расчетам, а предпочитают уговаривать граждан оставаться на месте», — пояснила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.