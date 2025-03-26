Минздрав РФ предложил изменить правила лечения пациентов не в своих регионах

Однако эксперты засомневались в этой инициативе, хотя «теоретически» инициатива правильная: место для оказания помощи «будет выбираться более информированным образом». «По опыту прошлых лет регионы не очень охотно отправляют пациентов в другие субъекты и в федеральные учреждения, даже независимо от того, что у них может быть недостаточно компетенций. Это связано с тем, что в субъектах не очень любят отдавать деньги по межтерриториальным расчетам, а предпочитают уговаривать граждан оставаться на месте», — пояснила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.