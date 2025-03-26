Британский фильм об индийский полиции, номинированный на BAFTA, запретили прокатывать в Индии

Индийские цензоры запретили к показу в кинотеатрах фильм «Сантош», рассказывающий о работе местной полиции. Лента дебютировала на Каннском кинофестивале и получила признание критиков, сообщает The Guardian.
Цензоры Центрального совета по сертификации фильмов Индии не разрешили показывать «Сантош» из‑за негативного образа полиции. Решение ведомства можно оспорить только через суд.
Написала сценарий и сняла «Сантош» британо-индийский режиссер Сандхья Сури. По сюжету молодая вдова (Шахана Госвами) устраивается в полицию и расследует убийство молодой девушки из низшей касты. Как пишет газета, фильм показывает глубоко укоренившиеся женоненавистничество и дискриминацию далитов — низшей касты в Индии, ранее известной как неприкасаемые, нормализацию жестокого обращения и пыток со стороны полицейских, а также обращает внимание на сексуализированное насилие, особенно в отношении женщин из низших каст, и растущую волну антимусульманских предрассудков в Индии.
Сури рассказала, что цензоры потребовали радикальных сокращений, на который было невозможно пойти. Список с правками был настолько длинным, что уместился на нескольких страницах. В основном они касались изображения полиции и общественных проблем, поделилась она. Она предполагает, что цензоров могло смутить слишком реалистичное изображение, которое контрастирует с лентами индийских киностудий.
«Для меня было очень важно, чтобы фильм вышел в Индии, поэтому я пытался понять, есть ли способ заставить сделать это возможным. Но в итоге оказалось слишком затруднительным вырезать фрагменты и получить фильм, который все еще имел бы смысл, не говоря уже о том, чтобы оставаться верным своему видению», — сказала Сури.
«Сантош» снимался в Индии с разрешения властей, у которых не возникло претензий к сценарию. Его актерский состав полностью индийский, персонажи говорят на хинди. Крупнейшая сеть кинотеатров Индии готовилась в прокату фильма в январе.
Фильм дебютировал на Каннском кинофестивале, его также выдвигали на «Оскар» в категории международных полнометражных фильмов и номинировали на премию BAFTA в номинации дебютных полнометражек. Исполнительница главной роли Шахана Госвами получила награду за лучшую женскую роль на Азиатской кинопремии.
The Guardian пишет, что в Индии ужесточился контроль над культурой. Фильмы и сериалы, затрагивающие политически острые темы, часто становятся объектом кампаний по разжиганию ненависти и полицейских расследований или удаляются со стримингов еще до релиза.