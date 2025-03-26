Британский фильм об индийский полиции, номинированный на BAFTA, запретили прокатывать в Индии

«Для меня было очень важно, чтобы фильм вышел в Индии, поэтому я пытался понять, есть ли способ заставить сделать это возможным. Но в итоге оказалось слишком затруднительным вырезать фрагменты и получить фильм, который все еще имел бы смысл, не говоря уже о том, чтобы оставаться верным своему видению», — сказала Сури.