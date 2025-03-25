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Роуэн Бланчард сыграет в сиквеле «Рассказа служанки» — сериале «Заветы»

Сегодня в 23:31
Фото: rowanblanchard

Американская актриса Роуэн Бланчард, известная по сериалам «Истории Райли» и «Сквозь снег», снимется в сиквеле «Рассказа служанки» — экранизации романа «Заветы» Маргарет Этвуд. Об этом сообщил Deadline.

Бланчард сыграет роль Сунамит, избалованной девушки-подростка из влиятельной семьи Галаада. Статус ее родственников обеспечивает героине определенный уровень уважения и власти среди сверстников.

Помимо Бланчард, в сериале появятся также Люси Халлидей («Грустная Джин»), Чейз Инфинити («Презумпция невиновности») и Энн Дауд — звезда оригинального шоу, исполнившая роль тетки Лидии.

Шоураннером и исполнительным продюсером «Заветов» станет Брюс Миллер, работавший над «Рассказом служанки». Новый сериал представит историю взросления молодых женщин в тоталитарном обществе Галаада.

Для девушек, которые будут героинями проекта, Галаад — единственная известная реальность. Им предстоит столкнуться с перспективой замужества и жизни в рабстве. В этих условиях они будут искать союзников, которые помогут им бороться за свободу.

Помимо Миллера, над сериалом поработает Уоррен Литтлфилд, Стив Старк и Майк Баркер. Последний срежиссирует три первых эпизода «Заветов». Шоу выпустит студия MGM Television.

Роман «Заветы» вышел в 2019 году и стал продолжением бестселлера «Рассказ служанки». Книга получила Букеровскую премию, а Hulu и Amazon MGM Studios сразу же приобрели права на ее экранизацию. Сериал «Рассказ служанки» завершится после шестого сезона, который выйдет на экраны 8 апреля. Трейлер финала шоу уже появился в сети.

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