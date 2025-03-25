В сети появился новый трейлер фильма «Дроп» Кристофера Лэндона

На ютуб-канале Blumhouse опубликовали новый трейлер фильма «Дроп» — нового проекта автора «Счастливого дня смерти» Кристофера Лэндона.
«Дроп» — триллер о женщине, чьего маленького сына берет в заложники неизвестный злоумышленник. Он присылает матери жуткие сообщения с угрозами и требует, чтобы она убила мужчину, с которым пошла на свидание.
«Когда я выясню, кто угрожает моему сыну, я покажу ему, какой опасной может быть мать», — обещает главная героиня ленты. Ее роль сыграла Мэган Фэйхи, известная по сериалам «Белый лотос» и «Идеальная пара».
Вместе с ней в проекте снялись Брэндон Скленар («Все закончится на нас»), Эд Уикс («Проект Минди»), Вайолетт Бин («Правда или действие»), Трэвис Нельсон («Кларисса»), Габриэль Райан («Обломки») и Фиона Браун («Нормальные люди»).
Сценарий картины написали Джиллиан Джейкобс и Кристофер Роач (оба — «Остров фантазий»). Оператором выступил Марк Спайсер («Клаустрофобы», «Форсаж 7»). Продюсерами стали Майкл Бэй, Джейсон Блум, Брэдли Фуллер и Камерон Корвин Фуллер.