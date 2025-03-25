Джессика Честейн и Адам Драйвер снимутся в сериале «Дилер»

Звезда «Дома Gucci» и «Феррари» Адам Драйвер снимется в сериале «Дилер» вместе с лауреаткой премии «Оскар» Джессикой Честейн, известной по фильмам «Интерстеллар» и «Прислуга». Об этом сообщил Deadline.
Проект выпустит стриминговый сервис Apple TV+. Сценарий написал Лукас Хнат. Он же стал исполнительным продюсером шоу вместе с Сэмом Голдом и Сарой Лунни — его коллегами по сериалу «Кукольный дом. Часть 2».
«Дилер» расскажет об отношениях начинающей галеристки и одаренного художника. Сериал описывается как едкое исследование тем власти, класса, соблазнения и культуры. Его действие развернется в сверкающем мире рынка элитного искусства.
Над проектом поработают в качестве исполнительных продюсеров также Честейн и Келли Кармайкл из Freckle Films, Драйвер и Алан Поул, Арианна Андерсон, а также Майкл Элленберг и Линдси Спрингер из Media Res.
«Дилер» станет уже четвертым сериалом производства Media Res, который выпустит Apple TV+. Ранее платформа показывала «Утреннее шоу», «Дорогу в тысячу ли» и «Экстраполяции».