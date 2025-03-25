Умерла актриса Галина Марченко, подарившая голос Каркуше

На 89-м году жизни умерла актриса Галина Марченко, которая на протяжении 25 лет озвучивала Каркушу из «Спокойной ночи, малыши!». Об этом сообщается на сайте детской телепередачи.
«Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче „Спокойной ночи, малыши!“. Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую „маму“», — говорится в сообщении студии AVNMedia.
После окончания актерского факультета и режиссерских курсов Высшего театрального училища имени Щепкина Марченко работала в театрах, а на Центральное телевидение попала в 1975 году. Она озвучивала разных персонажей, в одно время — Хрюшу, Степашку и Мишутку. В 1988-м актриса стала голосом Каркуши.
«И с тех пор они стали неразлучны на целых 25 лет. Коллеги и друзья часто говорили, что они с Каркушей очень друг на друга похожи. Знаменательная встреча стала для актрисы не просто счастливой случайностью, а истинной судьбой».
«И с тех пор они стали неразлучны на целых 25 лет. Коллеги и друзья часто говорили, что они с Каркушей очень друг на друга похожи. Знаменательная встреча стала для актрисы не просто счастливой случайностью, а истинной судьбой», — написали авторы «Спокойной ночи, малыши!».