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Сценарист «Переходного возраста» разработает сериал с Джеймсоном Нортоном

Вчера в 19:47
Фото: Oliver Sjöström/Unsplash

Сценарист сериала «Переходный возраст» Джек Торн разработает текст экранизации романа «Wavewalker: Breaking Free» («Волноход: Вырываясь на свободу») Сюзанны Хейвуд. Главную роль в нем исполнит Джеймс Нортон, сообщил Deadline.

Звезда «Невероятных» и «Шпиона, которого не было» сыграет мужчину, который отправляется с женой и семилетней дочерью в кругосветное путешествие на парусной яхте. В море семья проводит целых десять лет.

Сериал выпустит продакшн-компания Rabbit Track Pictures. Она снимет историю, вдохновленную реальными событиями из жизни Хейвуд. Ребенком она с родителями действительно путешествовала на яхте, неистово мечтая вернуться домой.

Нортон признался, что изначально не планировал сниматься в проекте, но роль отца Сюзанны оказалась «потрясающей». Кроме того, как отметил актер, он сам «немного лодочник» и любит парусный спорт.

«То, что начинается как мечта, когда этот плут-отец рисует прекрасную картину путешествия длиной в год или два, занимает около 10 лет. Двое детей становятся фактически порабощены своим отцом, сделавшим их членами яхтенного экипажа», — отметил Нортон.

Артист добавил, что его герой лишил своих детей юности и образования. По его словам, в сериале пойдет речь о борьбе между любовью к дочерям, которую испытывает персонаж, и его жестокостью к ним.

«С одной стороны, отец — невероятно вдохновляющий, харизматичный, творческий и замечательный человек — отец, о котором мечтает каждый, кто хочет вести образ жизни ласточек и амазонок, — но на самом деле он также глубоко самовлюбленный и самоуверенный токсичный человек», — добавила продюсер шоу Китти Калецки.

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