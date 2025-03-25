«Переходный возраст» поставил рекорд по просмотрам на Netflix

«Переходный возраст» рассказывает о школьнике, которого арестовывают за убийство одноклассника, и исследует обстоятельства — психологические и социальные, которые к этому привели. Сериал обращает внимание на рост женоненавистничества среди мальчиков, влияние соцсетей на их взгляды и проблемы, с которыми сталкиваются родители, воспитывающие своих детей.