«Переходный возраст» поставил рекорд по просмотрам на Netflix

«Переходный возраст» меньше чем за две недели собрал рекордное для Netflix количество просмотров. Его посмотрели 66,3 млн раз, сообщает Deadline.
«Переходный возраст» собрал 42 млн просмотров с 17 по 23 марта. Deadline пишет, что это невероятно впечатляющий результат для сериала.
Есть вероятность, что «Переходный возраст» войдет в десятку самых популярных сериалов Netflix. Сейчас на десятом месте сейчас находится второй сезон «Бриджертонов», который набрал 93,8 млн просмотров за первые 91 день. Шоу Филиппа Барантини нужно всего 27,5 млн просмотров, чтобы обогнать «Бриджертонов».
«Переходный возраст» рассказывает о школьнике, которого арестовывают за убийство одноклассника, и исследует обстоятельства — психологические и социальные, которые к этому привели. Сериал обращает внимание на рост женоненавистничества среди мальчиков, влияние соцсетей на их взгляды и проблемы, с которыми сталкиваются родители, воспитывающие своих детей.
Сценарист «Переходного возраста» Джек Торн считает нужным запретить детям пользоваться соцсетями. Он выразил обеспокоенность токсичной маскулинностью, которая творится в сети.