Аль Пачино изгоняет дьявола в трейлере фильма «Ритуал»

На ютуб-канале XYZ Films опубликовали тизер-трейлер фильма «Ритуал», который выйдет в кинопрокат 6 июня. Он основан на реальной истории и рассказывает о священниках, столкнувшимися с дьявольской силой.
По сюжету, два служителя церкви должны объединиться, чтобы спасти девушку по имени Эмма Шмидт. Она, как считают священнослужители, одержима Сатаной и нуждается в ритуале экзорцизма.
Одного из мужчин, пытающихся спасти несчастную, сыграл Аль Пачино («Крестный отец», «Адвокат дьявола»). В роли другого выступил Дэн Стивенс («Эбигейл», «Зов предков»). Эшли Грин («Сумерки», «Пациенты») сыграла монашку, помогающую провести ритуал изгнания демона.
В актерский состав триллера также вошли Эбигейл Коуэн («Судьба: Сага клуба Винкс», «Очень странные дела») и Патриша Хитон («Бывает и хуже»). Режиссером фильма стал Дэвид Миделл, известный по ленте «Убийство Кеннета Чемберлена».
Миделл написал сценарий картины вместе с Энрико Натале. Оператором-постановщиком проекта выступил Адам Биддл («Вой», «Адреналин»). Среди продюсеров хоррора — Натале, Росс Каган Маркс, Джефф Райс, Митчелл Уэлш.