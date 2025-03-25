Исследование: активные пользователи ChatGPT более одиноки

По данным двух исследований OpenAI и MIT Media Lab, лишь небольшое количество пользователей эмоционально взаимодействуют с ChatGPT, но те, кто это делает, входят в число самых активных пользователей. Люди, которые вели наиболее эмоциональные личные беседы с чат-ботами, как правило, испытывали более сильное одиночество, хотя неясно, вызывало ли его общение с чат-ботом или это следствие.