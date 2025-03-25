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Исследование: активные пользователи ChatGPT более одиноки

Вчера в 16:55
Фото: Solen Feyissa/Unsplash

Активные пользователи ChatGPT более одиноки и владеют меньшими социальными связями в реальной жизни. Они также эмоционально более зависимы от инструмента ИИ, передает The Guardian.

По данным двух исследований OpenAI и MIT Media Lab, лишь небольшое количество пользователей эмоционально взаимодействуют с ChatGPT, но те, кто это делает, входят в число самых активных пользователей. Люди, которые вели наиболее эмоциональные личные беседы с чат-ботами, как правило, испытывали более сильное одиночество, хотя неясно, вызывало ли его общение с чат-ботом или это следствие.

Исследователи обнаружили, что участники, которые «привязались» к ChatGPT, больше полагались на инструмент. После использования чат-бота в течение четырех недель участницы эксперимента стали немного менее склонны к общению с людьми, чем участники. Испытуемые, которые взаимодействовали с голосовым режимом ChatGPT противоположного пола, сообщили о значительно более высоком уровне одиночества и большей эмоциональной зависимости в конце эксперимента.

В первом исследовании ученые проанализировали реальные данные, полученные в ходе почти 40 млн взаимодействий с ChatGPT, а затем опросили 4076 пользователей об их чувствах после взаимодействия с чат-ботом.

Исследования носят предварительный характер. Ученые ставили целью выяснить, как инструменты чат-ботов на основе ИИ, которые, по данным OpenAI, используют более 400 млн человек в неделю, влияют на жизнь людей в реальной жизни.

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