Эрмитаж и еще три музея рассказали о «бездомных» экспонатах в проекте «Ночлежки»

Музей Москвы вспомнил, как долго искал свой дом (еще с 1896 года!) и наконец нашел их в Провиантских складах. Наконец, Эрмитаж рассказал, как получил в свою коллекцию полотно «Оплакивание Христа» Жака Белланжа, забытого французского мастера XVI века.