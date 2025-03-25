Эрмитаж и еще три музея рассказали о «бездомных» экспонатах в проекте «Ночлежки»

Государственный Эрмитаж, Еврейский музей и центр толерантности, Музей Москвы и Музей русского импрессионизма запустили кампанию вместе с «Ночлежкой» ко Дню бездомного человека, который отмечают 30 марта. Об этом «Афише Daily» рассказали представители благотворительной организации.
Музеи рассказали в соцсетях о своих «бездомных» экспонатах, которые переезжали с места на место, были забыты или выкинуты, также учреждения анонсировали тематические экскурсии.
«Музей помогает людям не нравоучениями, но примером. У произведений искусства всегда есть „биография“, порой сумбурная и непростая. Они часто мыкаются по миру, но музеи помогают им найти свой дом. Так они подают пример обществу», — прокомментировал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Музей русского импрессионизма пригласил гостей на экскурсию «Город пышный, город бедный…», она состоится 29 марта, в 18.00. Еврейский музей анонсировал экскурсию «Искусство без дома. Как вещи становятся экспонатами», которая пройдет 30 марта, в 13.00.
«Впервые крупнейшие музеи объединились, чтобы поговорить о такой сложной теме, как бездомность, иносказательно: через произведения искусства. <…> Мы хотим, чтобы о проблемах бездомных людей говорили громче», — отметила координатор спецпроектов в «Ночлежке» Ксения Солодова.