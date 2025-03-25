Жерар Депардье отверг обвинения в сексуализированном насилии в суде

Актер добавил: «Я не понимаю, зачем мне хватать женщин за ягодицы, за грудь. Я не тот, кто трется о других в метро. Мне говорили, что такие люди есть, но я о таких вещах ничего не знаю. Есть так много пороков, о которых я даже не догадываюсь». Он также заявил, что никогда бы не стал класть руки на женские ягодицы.