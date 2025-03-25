Врачи рассказали, что папа Франциск был так близок к смерти, что лечение могли прекратить

Папа Франциск был так близок к смерти, находясь в больнице с пневмонией, что врачам пришлось выбирать: «отпустить его» или продолжать лечение. Об этом рассказал глава медицинской бригады понтифика Серджо Альфьери, пишет The Gaurdian.
88-летний Франциск провел более пяти недель в больнице Рима, где его лечили от пневмонии обоих легких, прежде чем его выписали 23 марта. За время лечения у него четыре раза случались приступы затрудненного дыхания: самый тяжелый случился 28 февраля, когда понтифик вдохнул свою рвоту.
«Мы все понимали, что ситуация еще больше ухудшилась, и существовал риск, что он не выживет. Нам пришлось выбирать, прекратить [лечение] и отпустить его или продолжать и попытаться [спасти его] всеми возможными препаратами и методами лечения с высоким риском повреждения других органов. В конце концов мы пошли по этому пути», — поделился Альфьери.
Личный медик папы римского Массимилиано Страппетти дал указание команде продолжить лечение и «пробовать все». При этом Франциск полностью осознавал, что может умереть в любой день. Он хотел знать «всю правду о его состоянии».
Здоровье папы Франциска начало улучшаться, и 10 марта врачи заявили, что ему больше не грозит смертельная опасность. Когда он начал чувствовать себя лучше, понтифик передвигался по палате в своей инвалидной коляске и предложил пиццу навынос людям, которые ему помогали.
У Франциска есть склонность к инфекциям легких: в молодости у него развился плеврит, а во время обучения на священника в Аргентине ему удалили часть легкого. В последние годы он страдал от плохого здоровья и часто говорил о том, что уйдет в отставку, если плохое самочувствие помешает ему выполнять свою работу.