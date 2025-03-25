Ticketmaster мог нарушить закон при продаже билетов на концерты Oasis, выяснил регулятор

«Фанаты сообщали о проблемах при покупке билетов на концерты Oasis через Ticketmaster, и мы решили, что эти жалобы заслуживают расследования. Мы обеспокоены тем, что поклонники Oasis не получили необходимой информации или могли быть введены в заблуждение, купив билеты, которые казались им лучше, чем они были на самом деле», — прокомментировала Хейли Флетчер, старший директор по защите прав потребителей в CMA