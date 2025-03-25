Ticketmaster мог нарушить закон при продаже билетов на концерты Oasis, выяснил регулятор

Британский антимонопольный регулятор заявил, что Ticketmaster мог нарушить закон о защите прав потребителей, продав более 900 тыс. билетов на реюниан-тур Oasis в прошлом году. Об этом сообщил The Guardian.
Расследование Управления по конкуренции и рынкам (CMA) показало, что Ticketmaster мог вводить фанатов в заблуждение при формировании цен на билеты на концерты группы. Некоторые поклонники заплатили более 350 фунтов стерлингов за билеты номинальной стоимостью 150 фунтов.
CMA утверждает, что билетный гигант мог «нарушить» закон, маркируя определенные места как «платиновые» и продавая их почти в 2,5 раза дороже стандартных билетов. При этом, по их мнению, корпорация не объясняла, что места не дают никаких дополнительных привилегий и часто находятся в той же зоне стадиона, что и обычные билеты.
Кроме того, регулятор отметил, что фанаты не были проинформированы о наличии двух категорий стоячих билетов с разной стоимостью. Из‑за этого многие проводили долгие часы в онлайн-очередях, не понимая, что в итоге им придется заплатить значительно больше, чем они рассчитывали.
«Фанаты сообщали о проблемах при покупке билетов на концерты Oasis через Ticketmaster, и мы решили, что эти жалобы заслуживают расследования. Мы обеспокоены тем, что поклонники Oasis не получили необходимой информации или могли быть введены в заблуждение, купив билеты, которые казались им лучше, чем они были на самом деле», — прокомментировала Хейли Флетчер, старший директор по защите прав потребителей в CMA
Ранее потребительская группа Which? заявила, что Oasis и Ticketmaster должны вернуть деньги фанатам, которые заплатили сотни фунтов сверх номинальной стоимости билетов из‑за использования «динамического ценообразования», которое искусственно завышало цены.
Однако CMA сообщило, что, несмотря на распространенное мнение о динамическом ценообразовании Ticketmaster во время продажи билетов на концерты Oasis, доказательств этого найдено не было. Вместо этого билетная компания сначала продавал часть стоячих билетов по более низкой цене, а когда они закончились, выпускал новые билеты по значительно более высокой стоимости.