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Вышел трейлер хоррора «Пункт назначения: Узы крови»

Сегодня в 15:59
Кадр: Warner Bros./YouTube

На ютуб-канале Warner Bros. опубликовали трейлер хоррора «Пункт назначения: Узы крови» — шестого фильма из популярной серии фильмов, рассказывающих о попытке людей перехитрить смерть.

Новая картина рассказывает о членах одной семьи, которым суждено погибнуть. Смерть преследует их род, поскольку много лет назад их бабушка чудом ее избежала. Но смерть, по словам женщины, «не любит, когда вмешиваются в ее планы».

Видео: Warner Bros/YouTube

Герои ленты, очевидно, хотят остаться в живых. Чтобы суметь это, им необходимо разыскать единственного человека, которому по силам разорвать порочный круг и спасти семью.

Новый «Пункт назначения» сняли режиссеры Адам Стайн и Зак Липовски по сценарию Гая Бусика и Лори Эванс Тейлор. Роли исполнили Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес, Ричард Хармон, Оуэн Патрик Джойнер, Анна Лор, Брек Бэссинджер и Тони Тодд.

Продюсерами проекта выступили Крейг Перри, Шейла Ханахан Тайлор, Джон Уоттс, Дайан Макганигл и Тоби Эммерих. Исполнительными продюсерами стали Дэвид Сигел и Уоррен Зайд.

«Пункт назначения: Узы крови» выйдет в кинопрокат 14 мая. Ленту можно будет увидеть в кинотеатрах IMAX. Дистрибутором картины выступит Warner Bros. Pictures.

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