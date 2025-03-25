Вернер Херцог посоветовал начинающим режиссерам работать в секс-клубе или психбольнице

«Обычно режиссеру не приходится этим заниматься. Полезно иметь хорошие ботинки — их можно обменять на кучу рыбы. Или, например, я могу отдать свои наручные часы. Я бы отдал все. И, конечно, иногда я зарабатываю деньги и вкладываю их в следующий фильм», — признался артист.