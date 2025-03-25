Вернер Херцог посоветовал начинающим режиссерам работать в секс-клубе или психбольнице

Легендарный режиссер Вернер Херцог дал необычный совет начинающим кинематографистам, призвав их зарабатывать деньги на свои проекты в борделях и психиатрических учреждениях.
В интервью CBS постановщик рассказал о финансовых рекомендациях, которые он дает участникам своего 11-дневного воркшопа, который называют «киношколой для проходимцев».
«Я говорю им: „Вы молоды и здоровы. Заработайте деньги, чтобы финансировать свои первые фильмы. Но не зарабатывайте их в офисе. Идите работать вышибалой в секс-клубе. Работайте надзирателем в сумасшедшем доме. Отправляйтесь на ранчо и учитесь доить корову. Зарабатывайте деньги так — в реальной жизни“», — поделился Херцог.
«Вы не станете поэтом, обучаясь в колледже. <…> Нужно выходить за рамки норм. Нужно обладать определенной, как я говорю, „хорошей криминальной энергией“ [чтобы снимать кино]», — добавил он.
82-летний Херцог известен своим нестандартным подходом к созданию фильмов, а также невероятной продуктивностью. Создатель более 70 картин заявил, что готов «отдать все», чтобы профинансировать проекты, и назвал настоящей «добычей» не зарплату, а сами снятые фильмы.
«Обычно режиссеру не приходится этим заниматься. Полезно иметь хорошие ботинки — их можно обменять на кучу рыбы. Или, например, я могу отдать свои наручные часы. Я бы отдал все. И, конечно, иногда я зарабатываю деньги и вкладываю их в следующий фильм», — признался артист.
Херцог также рассказал, что учит своих студентов вскрывать замки, пользоваться болторезами и подделывать разрешения на съемки. Однако он предупредил, что эта профессия «не для слабонервных».