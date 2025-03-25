Okko показал тизер-трейлер сериала «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым

Сегодня / 11:05
Госдума запретила размещать рекламу на сайтах нежелательных организаций и заблокированных ресурсах
Сегодня / 18:55
Аль Пачино изгоняет дьявола в трейлере фильма «Ритуал»
Сегодня / 17:22
Жерар Депардье отверг обвинения в сексуализированном насилии в суде
Сегодня / 17:20
Эрмитаж и еще три музея рассказали о «бездомных» экспонатах в проекте «Ночлежки»
Сегодня / 16:35
Ticketmaster мог нарушить закон при продаже билетов на концерты Oasis, выяснил регулятор
Сегодня / 15:59
Вышел трейлер хоррора «Пункт назначения: Узы крови»
Сегодня / 15:43
Врачи рассказали, что папа Франциск был так близок к смерти, что лечение могли прекратить
Сегодня / 15:37
Вернер Херцог посоветовал начинающим режиссерам работать в секс-клубе или психбольнице
Сегодня / 14:48
Россиянин потребовал от США миллионы рублей за задержку визы
Сегодня / 14:41
Музыкальный журналист Василий Конад рассказал об угрозах со стороны рэпера Bushido Zho
Сегодня / 13:55
«Афиша» рассказала, как собирала команду Пикника
Сегодня / 11:59
У Чонгука из BTS украли акции на 5 млн долларов
Сегодня / 10:36
Школьник случайно открыл световое эхо гигантской черной дыры
Сегодня / 10:25
Джон Литгоу и Джимми Смитс вернутся к своим ролям в «Декстере: Воскрешение»
Сегодня / 10:13
Ученые создали инъекцию для противозачаточного имплантата длительного действия
Сегодня / 09:46
Появились фото Джуда Лоу в образе Владимира Путина со съемок «Кремлевского волшебника»
Сегодня / 08:23
Вышел первый трейлер «Чебурашки-2»
Сегодня / 08:02
«Аэрофлот» запустил удаленное оформление багажа на курорте «Манжерок»
Сегодня / 06:50
Японские стоматологии предлагают собак-компаньонов и тренажеры, чтобы оживить бизнес
Сегодня / 05:55
В небе над западной Россией увидели святящуюся спираль. Это след от ракетного топлива
Сегодня / 23:44
На палестинского режиссера Хамдана Баллала напали в Израиле. Три недели назад он получил «Оскар»
Сегодня / 22:30
Джозеф Косински снимет проект об НЛО для Apple
Сегодня / 21:23
Стали известны лауреаты кинопремии «Ника». Среди них — Юра Борисов
Вчера / 20:09
Певица Граймс призналась, что у нее аутизм и СДВГ
Вчера / 19:19
Количество смертей от эвтаназии в Нидерландах увеличилось на 10% в 2024 году
Вчера / 18:38
Джейсон Стэтем работает на стройке в трейлере фильма «Мастер»
Вчера / 18:15
Лиззо сыграет главную роль в байопике о Розетте Тарп
Вчера / 17:11
Игра «Альтушка для скуфа» получит сюжетное дополнение

Okko показал тизер-трейлер сериала «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым

Сегодня в 17:53
Фото: Okko

Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер-трейлер сериала «Урок», в котором снялись номинант на премию «Оскар» Юра Борисов и звезда «Последнего ронина» Даниил Воробьев.

«Урок» выйдет эксклюзивно на платформе в 2025 году. Проект расскажет об Антоне, который был успешным музыкантом, пока не случилась трагедия: в аварии погибла его девушка, а сам Антон на год оказался в наркологической клинике.

Артист возвращается в родной город, где живет его полная противоположность — старший брат Константин. В трудное время он предлагает Антону помощь, правда, с условием, что музыкант станет учителем в школе.

Видео: Okko

Тизер-трейлер сериала показывает встречу Антона и его учеников. Те интересуются творчеством нового преподавателя, но вот найти общий язык детям и бывшей звезде, похоже, окажется непросто.

Режиссером драмы выступил Сергей Филатов, снявший комедию «Оливье и роботы». Оператором стал Максим Смирнов («Елки-10», «Тонкий вкус», «Сестры»), художником-постановщиком — Екатерина Левина.

Актерский состав проекта дополнили Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Виталий Щербина, Роман Бордачев, Вера Енгалычева, Полина Денисова, Алена Долголенко, Олег Савостюк.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами