Okko показал тизер-трейлер сериала «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым

Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер-трейлер сериала «Урок», в котором снялись номинант на премию «Оскар» Юра Борисов и звезда «Последнего ронина» Даниил Воробьев.
«Урок» выйдет эксклюзивно на платформе в 2025 году. Проект расскажет об Антоне, который был успешным музыкантом, пока не случилась трагедия: в аварии погибла его девушка, а сам Антон на год оказался в наркологической клинике.
Артист возвращается в родной город, где живет его полная противоположность — старший брат Константин. В трудное время он предлагает Антону помощь, правда, с условием, что музыкант станет учителем в школе.
Тизер-трейлер сериала показывает встречу Антона и его учеников. Те интересуются творчеством нового преподавателя, но вот найти общий язык детям и бывшей звезде, похоже, окажется непросто.
Режиссером драмы выступил Сергей Филатов, снявший комедию «Оливье и роботы». Оператором стал Максим Смирнов («Елки-10», «Тонкий вкус», «Сестры»), художником-постановщиком — Екатерина Левина.
Актерский состав проекта дополнили Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Виталий Щербина, Роман Бордачев, Вера Енгалычева, Полина Денисова, Алена Долголенко, Олег Савостюк.