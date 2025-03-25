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Обновлено вчера в 14:26
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Россиянин потребовал от США миллионы рублей за задержку визы

Сегодня в 14:48
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Россиян потребовал взыскать с США 95 тыс. долларов (8,5 млн рублей) из‑за затянувшейся процедуры получения визы, которая привела к банкротству его компании. Об этом в своем телеграм-канале рассказала руководительница объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Как утверждает истец Илья Михайлов, в 2016 году он открыл транспортную компанию в штате Джорджия и получил рабочую визу со сроком действия до июля 2017 года. На счет своего бизнеса мужчина перевел 95 тыс. долларов. После этого ему дважды продлевали визу.

В 2019 году Михайлову продлили на два года разрешение на работу. В сентябре того же года он обратился в Посольство США в Москве для продления визы, но с ответом там стали затягивать, а в конце декабря вернули паспорт без визы. В весь следующий год истец обращался в посольство, где от него также потребовали оплатить антифрод в размере 500 долларов — по его мнению, без всяких оснований.

Визу Михайлов получил в ноябре 2020 года. «В связи с тем, что Посольство США в Москве 441 день рассматривало заявление истца о продлении визы — это привело к банкротству компании», — говорится в иске.

Теперь Михайлов требует возместить ему причиненный вред в рублевом эквиваленте. Он оценил его в 95 тыс. долларов, которые были на счету его фирмы. Если США этого не сделают, то они «подорвут веру в справедливость, законность, неотвратимость наказания», считает истец.

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