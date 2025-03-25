Россиянин потребовал от США миллионы рублей за задержку визы

В 2019 году Михайлову продлили на два года разрешение на работу. В сентябре того же года он обратился в Посольство США в Москве для продления визы, но с ответом там стали затягивать, а в конце декабря вернули паспорт без визы. В весь следующий год истец обращался в посольство, где от него также потребовали оплатить антифрод в размере 500 долларов — по его мнению, без всяких оснований.