Музыкальный журналист Василий Конад рассказал об угрозах со стороны рэпера Bushido Zho

В марте Конад сделал пост, в котором подставил трек Bushido Zho под видеоряд клипа певицы Доры. «До этого я упомянул Бушидо в одном посте с 9mice. Ничего криминального я в этом не вижу, потому что я журналист, а оба этих артиста — публичные личности, о которых я пишу», — отметил пиарщик.