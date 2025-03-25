Музыкальный журналист Василий Конад рассказал об угрозах со стороны рэпера Bushido Zho

Музыкальный журналист и креативный продюсер Studio 21 Василий Конад обвинил хип-хоп-артиста Bushido Zho в запугивании и угрозах. Пиарщик рассказал о конфликте в своем телеграм-канале «Байки от Конада».
По словам Конада, ссора началась осенью 2024 года. Тогда он выложил инстаграм*-рилс, в котором поставил рядом обложки альбомов «Heavy Metal 2» 9mice & Kai Angel и «We Only Live Once» Aarne & Bushido Zho из‑за их визуальной схожести.
После этого ему написал менеджер Bushido Zho Даня Сухоруков, спросив, что значит эта шутка. «Мне показалось, что мы друг друга поняли», — написал Конад.
В ноябре, когда он пересекся с рэпером на концерте Lizer, артист, по его словам, в агрессивной манере потребовал от него объяснений. Журналист признался, что не понял его претензий, но решил, что конфликт на этом исчерпан.
В марте Конад сделал пост, в котором подставил трек Bushido Zho под видеоряд клипа певицы Доры. «До этого я упомянул Бушидо в одном посте с 9mice. Ничего криминального я в этом не вижу, потому что я журналист, а оба этих артиста — публичные личности, о которых я пишу», — отметил пиарщик.
По его версии, сразу после публикации ему позвонил Сухоруков, который потребовал Конада не упоминать его клиента в канале. Еще спустя несколько часов менеджер предложил встретиться на матче медиафутбола (разновидность футбола, команды которого составлены преимущественно из знаменитостей. — Прим. ред.), чтобы «совместить приятное с полезным» и «нормально поговорить».
Конад решил пойти на встречу вместе с двумя друзьями, но им не дали возможности пройти за кулисы — по мнению пиарщика, чтобы разъединить их. По его словам, после игры Bushido отвел его в раздевалку, где начал угрожать ему «физической расправой». В частности, артист пообещал Конаду «обоссать» и «*********[избить]» его «у всех на глазах».
«Это был не мужской разговор тет-а-тет, а публичное унижение на глазах многих медийных личностей и артистов, которых вы все знаете», — написал пиарщик. Он отметил, что не снял видео с угрозами, потому что «вряд ли бы друзья Жоаса это допустили».
Менеджер Bushido Zho Даня Сухоруков ответил на обвинения в своем инстаграме. Он назвал ситуацию «глупой историей, в которой никто не понимает, в чем смысл конфликта» и обвинил Конада в желании «хайпануть» на конфликте.
«Studio 21, странно, что вы позволяете своему сотруднику так грязно хайпиться на артисте, который всегда с уважением относился к станции и поддерживал вас в моментах, когда это было вам нужно. Прошу журналистов и аудиторию помнить, чьи слова вы слушаете. А артистов — не подпускать близко таких людей», — написал Сухоруков.
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