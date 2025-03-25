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«Афиша» рассказала, как собирала команду Пикника

Сегодня в 13:55
Фото: Екатерина Леонова/PRO.event

Ивент-директор «Афиши» Яков Трахман рассказал студентам, как собиралась команда Пикника «Афиши» после пятилетнего перерыва. 23 марта он выступил на конференции городского образовательного проекта PRO.event в Петербурге.

Трахман поделился, как команда справилась с задачей организации фестиваля, собрав несколько десятков артистов на двухдневном музыкальном событии в Москве и Петербурге. Он подчеркнул, что без доверия и поддержки идти в одном направлении не получится.

«При создании команды мечты всегда стоит начинать со структуры — ставить понятные задачи, расписывать зоны ответственности, определять принципы общения как внутри коллектива, так и с внешними партнерами, подрядчиками. Когда каждый участник понимает свою ценность, объем работ и обязанности, легче двигаться к общей цели», — рассказал Трахман.

Слушателями стали обучающиеся профильных вузов Петербурга и Ленинградской области.

Пикник «Афиши» в 2024 году прошел 3 и 4 августа; в Москве местом проведения феста стали «Лужники». В Петербурге фестиваль прошел впервые.

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