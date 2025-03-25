У Чонгука из BTS украли акции на 5 млн долларов

Хакер украл акции на сумму 5,7 млн долларов у участника кей-поп-группы BTS Чонгука. В это время певец находился в армии, сообщает информагентство Yonhap.
Неизвестный похитил акции музыкального агентства Hybe (ранее назывался Big Hit Entertainment), которому принадлежит BTS. Он взломал аккаунт Чонгука в январе и забрал оттуда ценные бумаги, когда певец уже месяц проходил срочную военную службу в Южной Корее.
Злоумышленник перевел 33 тыс. акций Hybe со счета звезды BTS на новый счет и успел распродать 500 акций. Лейбл Big Hit Music, на котором выпускаются песни BTS, заявил, что немедленно принял меры, когда стало известно о взломе.
Чонгук подал в суд, надеясь вернуть 500 акций, которые хакер успел продать. Западный окружной суд Сеула вынес решение в пользу певца, постановив вернуть ему акции. Однако личность хакера не установлена, поэтому обвинение официально никому не предъявлено.
Korea JoongAng Daily пишет, что хакер мог владеть доступом к номеру счета Чонгука, паролю и идентификационным данным. Есть вероятность, что похитителем мог быть человек, которого певец знает лично.