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Школьник случайно открыл световое эхо гигантской черной дыры

Сегодня в 10:36
Фото: Julian Shapiro/Chilescope T1

Старшеклассник Джулиан Шапиро из Нью-Йорка случайно обнаружил световое эхо гигантской черной дыры. Об этом сообщает Live Science.

Световым эхо называют остаточное излучение от угасшей черной дыры. Его можно увидеть в окружающих облаках газа, которые начинают светиться.

17-летний Шапиро из нью-йоркской школы Далтон занимается астрономией в свободное от уроков время. Несмотря на юный возраст, он уже выступал на крупных научных конференциях, включая встречу Американского астрономического общества.

Шапиро сделал свое открытие, когда искал остатки сверхновых и планетарные туманности. Он изучал космические снимки, полученные с помощью камеры Dark Energy в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо. На них школьник обнаружил необычное остаточное свечение, структура которого не соответствовала признакам взорвавшихся звезд.

Использовав данные с Большого южноафриканского телескопа, старшеклассник обнаружил в этом регионе высокое содержание кислорода и ионизированной серы: оба элемента указывают на последствия мощной ударной волны. Это свидетельствует о том, что найденный объект ― световое эхо некогда активной черной дыры.

По предварительным оценкам Шапиро, диаметр эха ― от 150 до 250 тыс. световых лет. Это примерно в 1,5–2 раза больше ширины Млечного Пути. Если расчеты школьника подтвердятся, объект может оказаться крупнейшим световым эхом из когда‑либо обнаруженных.

Шапиро планирует продолжить изучение светового эха и надеется узнать больше о его составе с помощью измерений в разных его областях. Подросток рад, что смог внести вклад в изучение черных дыр, даже если это открытие произошло случайно.

«Мое участие в этой области исследований стало для меня неожиданностью, — признался он, ― но я надеюсь, что именно этот объект поможет расширить наше понимание активности в галактиках, о которой мы пока знаем недостаточно».

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