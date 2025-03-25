Школьник случайно открыл световое эхо гигантской черной дыры

Старшеклассник Джулиан Шапиро из Нью-Йорка случайно обнаружил световое эхо гигантской черной дыры. Об этом сообщает Live Science.
Световым эхо называют остаточное излучение от угасшей черной дыры. Его можно увидеть в окружающих облаках газа, которые начинают светиться.
17-летний Шапиро из нью-йоркской школы Далтон занимается астрономией в свободное от уроков время. Несмотря на юный возраст, он уже выступал на крупных научных конференциях, включая встречу Американского астрономического общества.
Шапиро сделал свое открытие, когда искал остатки сверхновых и планетарные туманности. Он изучал космические снимки, полученные с помощью камеры Dark Energy в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо. На них школьник обнаружил необычное остаточное свечение, структура которого не соответствовала признакам взорвавшихся звезд.
Использовав данные с Большого южноафриканского телескопа, старшеклассник обнаружил в этом регионе высокое содержание кислорода и ионизированной серы: оба элемента указывают на последствия мощной ударной волны. Это свидетельствует о том, что найденный объект ― световое эхо некогда активной черной дыры.
По предварительным оценкам Шапиро, диаметр эха ― от 150 до 250 тыс. световых лет. Это примерно в 1,5–2 раза больше ширины Млечного Пути. Если расчеты школьника подтвердятся, объект может оказаться крупнейшим световым эхом из когда‑либо обнаруженных.
Шапиро планирует продолжить изучение светового эха и надеется узнать больше о его составе с помощью измерений в разных его областях. Подросток рад, что смог внести вклад в изучение черных дыр, даже если это открытие произошло случайно.
«Мое участие в этой области исследований стало для меня неожиданностью, — признался он, ― но я надеюсь, что именно этот объект поможет расширить наше понимание активности в галактиках, о которой мы пока знаем недостаточно».