Джон Литгоу и Джимми Смитс вернутся к своим ролям в «Декстере: Воскрешении»

Джон Литгоу («Конклав», «Интерстеллар») и Джимми Смитс («Сыны анархии», «Звездные войны») вновь исполнят роли Артура Миллера, известного как «Троица», и Мигеля Прадо в сериале Showtime «Декстер: Воскрешение». Об этом сообщил Deadline.
За роль зловещего убийцы Литгоу получил премии «Эмми», «Выбор критиков» и награду Гильдии киноактеров США, а также был номинирован на «Золотой глобус». Смитс получил номинацию на «Эмми» за роль окружной прокурор, ставшего преступником из‑за жажды мести.
Персонаж Литгоу ранее появлялся во флешбэках в мини-сериале «Декстер: Новая кровь». Для Смитса же это будет первое возвращение во франшизу, хотя молодая версия Мигеля Прадо уже появлялась в сериале «Первородный грех» в исполнении Ника Сантуцци.
К главной роли в сериале вернется Майкл С. Холл. Среди других актеров оригинального проекта, которые появятся в новом шоу — Дэвид Заяс, Джек Алкотт и Джеймс Римар.
К касту также присоединились Ума Турман, Питер Динклэйдж, Нтаре Гума Мбохо Мвайн, Кадия Сараф, Доминик Фумуса, Эмилия Суарес, Нил Патрик Харрис, Кристен Риттер и другие. Съемки «Декстера: Воскрешения» начались в январе.