Джон Литгоу и Джимми Смитс вернутся к своим ролям в «Декстере: Воскрешении»

Персонаж Литгоу ранее появлялся во флешбэках в мини-сериале «Декстер: Новая кровь». Для Смитса же это будет первое возвращение во франшизу, хотя молодая версия Мигеля Прадо уже появлялась в сериале «Первородный грех» в исполнении Ника Сантуцци.