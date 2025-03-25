Ученые создали инъекцию для противозачаточного имплантата длительного действия

Как отмечает издание, нынешние противозачаточные имплантаты действуют годами, что позволяет женщинам не принимать таблетки каждый день. Но эти устройства должны быть установлены квалифицированным специалистом в ходе операции. Уже существуют противозачаточные инъекции, но они имеют свои ограничения: например, действуют не более трех месяцев.