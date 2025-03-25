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Ученые создали инъекцию для противозачаточного имплантата длительного действия

Сегодня в 10:13
Фото: Ed Us/Unsplash

Исследователи разработали инъекцию с контрацептивным имплантатом длительного действия, сообщил The Guardian со ссылкой на журнал Nature Chemical Engineering.

Как отмечает издание, нынешние противозачаточные имплантаты действуют годами, что позволяет женщинам не принимать таблетки каждый день. Но эти устройства должны быть установлены квалифицированным специалистом в ходе операции. Уже существуют противозачаточные инъекции, но они имеют свои ограничения: например, действуют не более трех месяцев.

Теперь ученые заявили, что завершили эксперименты по созданию нового типа имплантата длительного действия, который самостоятельно собирается в организме.

Хотя этот подход еще не испытан на людях, эксперты говорят, что он может принести пользу не только в области контроля рождаемости, но и предложить простой способ введения лекарств длительного действия без необходимости инвазивных процедур.

«Он подходит для любого плохо растворимого гидрофобного препарата, особенно если требуется длительная доставка. Сюда входят препараты для лечения ВИЧ, туберкулеза, шизофрении, хронической боли или метаболических заболеваний», — объяснил доктор Джованни Траверсо, соавтор исследования из Массачусетского технологического института и гастроэнтеролог из больницы Brigham and Women’s в США.

Подход предполагает введение микрокристаллов синтетической версии гормона прогестерона, содержащихся в растворителе, который плохо смешивается с водой.

Попадая в организм, растворитель смешивается с биологической жидкостью. Микрокристаллы же, напротив, не растворяются, а сливаются между собой. Они также образуются по мере смешивания растворителей. В итоге образовывается твердый имплантат, способный медленно высвобождать лекарство с течением времени.

Команда протестировала этот подход на крысах, что позволило им скорректировать выбор растворителя для инъекций. Высвобождение препарата у крыс продолжалось не менее 97 дней, хотя, по словам Траверсо, в зависимости от корректировки рецептуры можно добиться и более длительного срока действия.

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