Появились фото Джуда Лоу в образе Владимира Путина со съемок «Кремлевского волшебника»

В сети появились первые фотографии Джуда Лоу в образе Владимира Путина со съемок «Кремлевского волшебника». Они сейчас проходят в Риге, сообщила «Новая газета Европа»*.
По информации издания, 25 марта актер появился в гриме на съемочной площадке в столице Латвии. На кадрах Лоу стоит в синем пальто в окружении других актеров и съемочной команды.
Политический триллер Оливье Ассайяса («Персональный покупатель») основан на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Его события будут развиваться в России 90-х.
В центре сюжета — молодой телевизионный продюсер Вадим Баранов, который неожиданно для себя становится политтехнологом агента ФСБ Путина. Как отмечают СМИ, персонаж Баранова во многом вдохновлен Владиславом Сурковым. Также в книге появляются многие реальные личности из окружения Путина, в том числе Евгений Пригожин.
Помимо звезды «Талантливого мистера Рипли» и «Шерлока Холмса» в картине появятся Пол Дано («Нефть»), Алисия Викандер («Из машины»), Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе») и Том Стерридж («Рок-волна»). Оливье Ассайяс получил популярность благодаря картинам «Вне времени», «Персональный покупатель», «Ирма Веп» и «Двойная жизнь».
* «Новая газета Европа» признана в России нежелательной организацией.