Появились фото Джуда Лоу в образе Владимира Путина со съемок «Кремлевского волшебника»

В центре сюжета — молодой телевизионный продюсер Вадим Баранов, который неожиданно для себя становится политтехнологом агента ФСБ Путина. Как отмечают СМИ, персонаж Баранова во многом вдохновлен Владиславом Сурковым. Также в книге появляются многие реальные личности из окружения Путина, в том числе Евгений Пригожин.