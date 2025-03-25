Вышел первый трейлер «Чебурашки-2»

По сюжету Чебурашка уже год живет у Гены и все еще учится существовать в мире людей. Гена пытается перевоспитать ушастого героя, но тот не слушается и проказничает. Однажды Чебурашка случайно теряется в лесу вместе с Гришей и Соней.