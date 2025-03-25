Вышел первый трейлер «Чебурашки-2»

В сети появился дебютный трейлер «Чебурашки-2». Картина выйдет в прокат 1 января 2026 года.
По сюжету Чебурашка уже год живет у Гены и все еще учится существовать в мире людей. Гена пытается перевоспитать ушастого героя, но тот не слушается и проказничает. Однажды Чебурашка случайно теряется в лесу вместе с Гришей и Соней.
К своим ролям в фильме вернулись Сергей Гармаш и Елена Яковлева. В режиссерском кресле вновь Дмитрий Дьяченко.
Первый «Чебурашка» вышел на экраны кинотеатров 1 января 2023 года. Фильм стал самой кассовой картиной за всю историю российского проката, собрав 6,8 млрд рублей. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма.
В марте 2024 года Сергей Гармаш говорил, что у «Чебурашки» будет не только сиквел, но и триквел. Производства второй и третьей частей начнутся одновременно, сообщал он.