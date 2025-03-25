«Аэрофлот» запустил удаленное оформление багажа на курорте Манжерок

Пассажиры «Аэрофлота», которые летят из Горно-Алтайска в Москву или Петербург, теперь могут сдать багаж на курорте Манжерок и добираться до аэропорта налегке. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
Сдать и зарегистрировать багаж можно бесплатно на стойке консьерж-сервиса. Обратиться туда следует с 16.00 до 22.00. Багаж направят прямиком к самолету.
Услуга будет действовать круглый год. Она пригодится любителям активного отдыха, которые путешествуют с крупногабаритным спортивным снаряжением. Воспользоваться сервисом смогут гости курорта с билетом на собственный рейс «Аэрофлота».
Ранее «Аэрофлот» ввел удаленное получение и оформление багажа для гостей курорта Шерегеш, которые путешествуют через аэропорт Новокузнецка. Эта услуга работает в течение горнолыжного сезона ― с ноября по конец апреля.
Недавно авиакомпания запустила гастрономические рейсы. В них блюда для клиентов готовят знаменитые шеф-повара. Первый такой полет пройдет 10 апреля из Москвы в Дубай. Его пассажиры смогут попробовать угощения от шефа московского ресторана White Rabbit Владимира Мухина, обладателя звезды Michelin.