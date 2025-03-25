«Аэрофлот» запустил удаленное оформление багажа на курорте Манжерок

Пассажиры «Аэрофлота», которые летят из Горно-Алтайска в Москву или Петербург, теперь могут сдать багаж на курорте Манжерок и добираться до аэропорта налегке. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.