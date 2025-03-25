Японские стоматологии предлагают собак-компаньонов и тренажеры, чтобы оживить бизнес

Снижение рождаемости и спад на рынке вынудили стоматологические клиники в Японии икать новые способы привлечения клиентов, сообщает SCMP. Бизнес пытаются оживить с помощью собак-компаньонов, тренажеров, кафе в французском стиле и необычных интерьеров.
Одна стоматологическая клиника в Токио открыла на своей территории тренажерный зал и даже наняла фитнес-тренера. Другая клиника в токийском районе Акихабара оформила интерьер в розовых тонах, а медсестры начали работать в костюмах горничных.
Детская стоматология в префектуре Ибараки уже два десятилетия использует собак, чтобы успокоить маленьких пациентов. Идея пришла основательнице клиники по имени Сузуки после встречи с терапевтической собакой — золотистым ретривером по кличке Флора.
Она пригласила Флору и ее хозяйку на пробный сеанс в клинику, и удивилась, что собака не испугалась резких запахов и высоких звуков, характерных для стоматологических кабинетов.
Позже Сузуки привела в клинику еще больше собак для терапии. В основном это маленькие собачки, которые могут лежать на теле пациентов или рядом с ними во время лечения. Клиенты отреагировали на этот шаг положительно, отметив, что стали меньше бояться лечений.
Сузуки подчеркнула, что за 20 лет собаки ни разу не укусили и не травмировали ни одного ребенка. По ее словам, питомцы почти не двигаются и спокойно лежат на детях или между их ногами. «Ощущение тепла от собак, похоже, помогает детям расслабиться во время лечения», — отметила она.