Японские стоматологии предлагают собак-компаньонов и тренажеры, чтобы оживить бизнес

Сузуки подчеркнула, что за 20 лет собаки ни разу не укусили и не травмировали ни одного ребенка. По ее словам, питомцы почти не двигаются и спокойно лежат на детях или между их ногами. «Ощущение тепла от собак, похоже, помогает детям расслабиться во время лечения», — отметила она.