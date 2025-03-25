В небе над западной Россией увидели святящуюся спираль. Это след от ракетного топлива

«Во время планового схода с орбиты, до того как вторая ступень ракеты войдет в атмосферу и сгорит, часто происходит сброс остатков топлива. Это уже происходит в космосе, то есть в нескольких сотнях километров над Землей, где нет воздуха, поэтому выбрасываемые газы не расходятся хаотично, а образуют симметричные структуры», — добавил он.