В небе над западной Россией увидели святящуюся спираль. Это след от ракетного топлива

Жители нескольких городов Европейской части России увидели в ночь на 25 марта необычную светящуюся спираль в небе. О ее появлении сообщили, в частности, СМИ Москвы, Петербурга, Калининграда, Ростова-на-Дону и Краснодара.
Необычное явление наблюдали и в европейских странах ― Германии, Польше и Британии.
Спираль двигалась с запада на восток. Один из немецких очевидцев так описал увиденное: «Это было спиралевидное, светящееся голубовато-белым цветом образование, которое оставалось заметным в небе в течение нескольких минут, постепенно меняясь и растворяясь. Это явление было значительно ярче, чем окружающие звезды, четко выделялось на фоне облаков и своим видом и динамикой производило впечатляющий визуальный эффект — напоминало светящуюся галактику или искусственно созданное явление».
«Во время планового схода с орбиты, до того как вторая ступень ракеты войдет в атмосферу и сгорит, часто происходит сброс остатков топлива. Это уже происходит в космосе, то есть в нескольких сотнях километров над Землей, где нет воздуха, поэтому выбрасываемые газы не расходятся хаотично, а образуют симметричные структуры», — добавил он.