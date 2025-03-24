На палестинского режиссера Хамдана Баллала напали в Израиле. Три недели назад он получил «Оскар»

На палестинского режиссера-документалиста Хамдана Баллала, получившего премию «Оскар» за фильм «Нет другой земли» в начале марта, напали. Об этом сообщило информагентство Associated Press.
По информации активистов Центра еврейского ненасилия, израильские поселенцы на Западном берегу реки Иордан избили кинематографиста. После этого, как утверждают коллеги Баллала по «Нет другой земли», его задержали израильские военные.
Режиссер Ювал Абрахам написал в соцсети X, что Баллала «линчевали». По словам постановщика его коллега получил травмы головы и живота, а когда она оказался в машине скорой помощи, туда ворвались солдаты и забрали его. «Никаких вестей о нем с тех пор», — подчеркнул Абрахам.
Режиссер Базель Адра поделился с AP, что был свидетелем задержания Баллала. Он заявил, что около 20 поселенцев напали на палестинцев, а прибывшие на место солдаты стали защищать агрессоров, а не их жертв.
«Мы вернулись с церемонии вручения „Оскара“, и с тех пор на нас каждый день нападают. Возможно, это месть нам за то, что мы сняли этот фильм. Это похоже на наказание», — отметил Адра.
В разговоре с The Guardian он назвал нападение на коллегу «ужасным». «Там были десятки поселенцев вместе с израильскими солдатами, и они угрожали нам оружием. Полиция была там с самого начала и не вмешивалась. Пока солдаты направляли на нас свое оружие, поселенцы начали атаковать дома палестинцев», — рассказал Адра.
Очевидец произошедшего Джош Кимелман подтвердил AP частично слова кинематографиста. Он рассказал, что поселенцы в масках, вооруженные камнями и палками, напали также на активистов Центра еврейского ненасилия. Они разбили окна их автомобилей и порезали шины, вынуждая покинуть деревню Сусия.
«Они начали бросать камни в палестинцев и разрушили резервуар с водой возле дома Хамдана», — рассказал The Guardian активист Центра еврейского ненасилия по имени Джозеф.
Свидетели заявили также The Guardian, что израильские солдаты арестовали, помимо Баллала, еще одного мужчину. По какой причине это произошло, им неизвестно. Associated Press написал о трех задержанных.
По мнению Адры, армия «похитила» его коллегу. В полиции Израиля же заявили адвокату Лии Цеммель, что Баллал вместе с другими двумя задержанными находится на военной базе для лечения. Поговорить с пострадавшими от нападения юристке не удалось.
Times of Israel утверждает, что в ходе инцидента пострадали четыре человека. Баллал, согласно сведениям СМИ, получил удар по голове камнем. Его состояние остается неясным.
Хамдан Баллал снял фильм «Нет другой земли» вместе с Басилем Адрой, Ювалем Аврахамом и Рэйшел Шор. Картина рассказала о сносе израильскими властями палестинских деревень. Она получила приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале и награду за лучший документальный проект. Фильм ожидаемо победил и на «Оскаре» в категории «Лучший документальный фильм».