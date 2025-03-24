На палестинского режиссера Хамдана Баллала напали в Израиле. Три недели назад он получил «Оскар»

В разговоре с The Guardian он назвал нападение на коллегу «ужасным». «Там были десятки поселенцев вместе с израильскими солдатами, и они угрожали нам оружием. Полиция была там с самого начала и не вмешивалась. Пока солдаты направляли на нас свое оружие, поселенцы начали атаковать дома палестинцев», — рассказал Адра.