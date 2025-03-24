Джозеф Косински снимет проект об НЛО для Apple

Америкаский режиссер Джозеф Косински, снявший фильмы «Обливион» и «Дело храбрых», поставит проект о неопознанных летающих объектах (НЛО) для Apple Original Films. Об этом сообщил Deadline.
Студия заключила сделку с Косински, а также с продюсером Джерри Брукхаймером, известным по «Министерству неджентльменских дел» и франшизе «Пираты Карибского моря». Кинематографисты ранее работали вместе над лентами «Топ Ган: Мэверик» и «Формула-1».
Новым их совместным проектом станет триллер по сценарию Зака Бейлина («Гран туризмо», «Безмолвное братство»). У фильма пока нет названия. Известно, что он будет посвящен раскрытию информации об инопланетянах.
Брукхаймер и Косински выступят продюсерами картины вместе с Чадом Оманом. Дэвид Граш выступит в качестве консультанта и ассоциированного продюсера ленты. Когда начнутся съемки проекта, пока не сообщается.