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Стали известны лауреаты кинопремии «Ника». Среди них — Юра Борисов

Сегодня в 21:23
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Стали известны лауреаты российской национальной кинопремии «Ника». Главную награду в категории «Лучший игровой фильм» получил фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина.

Картина победила в семи номинациях — всех, в которых была представлена. Экранизация романа Михаила Булгакова получила статуэтки за лучшую операторскую работу, работу звукорежиссера, работу художника и работу художника по костюмам.

Кроме того, триумфаторами «Ники» стали артисты из ленты: Юлия Снигирь выиграла премию за лучшую женскую роль, а Евгений Цыганов разделил награду за лучшую мужскую роль со звездой фильма «Кончится лето» Юрой Борисовым.

Борисов посвятил награду жене — актрисе Анне Шевчук, с которой Юра учился вместе в театральном институте. Снигирь же посвятила свою премию ушедшей из жизни Евгении Добровольской.

Добровольской также присудили «Нику» посмертно за роль второго плана в комедии «Хуже всех». Статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил также посмертно Роман Мадянов, снявшийся в фильме «Любовь Советского Союза».

Лучшим режиссером признали Бакура Бакурадзе, автора ленты «Снег в моем дворе». «Кончится лето», снятый режиссерами Владимиром Мункуевым и Максимом Арбугаевым, получил «Нику» за лучший монтаж. Премию за лучшую музыку взял Алексей Рыбников, работавший над картиной «9 секунд».

Награду за лучший сценарий вручили Андрею Кончаловскому и Елене Киселевой за текст драмы «Смотри на меня». Лучшим сериалом стал «Плевако», лучшим анимационным фильмом — «Лунтик: Возвращение домой». Открытие года назвали Заку Абдрахманову, известную по ленте «Папа умер в субботу».

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