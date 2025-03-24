Стали известны лауреаты российской национальной кинопремии «Ника». Главную награду в категории «Лучший игровой фильм» получил фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина.
Картина победила в семи номинациях — всех, в которых была представлена. Экранизация романа Михаила Булгакова получила статуэтки за лучшую операторскую работу, работу звукорежиссера, работу художника и работу художника по костюмам.
Кроме того, триумфаторами «Ники» стали артисты из ленты: Юлия Снигирь выиграла премию за лучшую женскую роль, а Евгений Цыганов разделил награду за лучшую мужскую роль со звездой фильма «Кончится лето» Юрой Борисовым.
Борисов посвятил награду жене — актрисе Анне Шевчук, с которой Юра учился вместе в театральном институте. Снигирь же посвятила свою премию ушедшей из жизни Евгении Добровольской.
Добровольской также присудили «Нику» посмертно за роль второго плана в комедии «Хуже всех». Статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил также посмертно Роман Мадянов, снявшийся в фильме «Любовь Советского Союза».
Лучшим режиссером признали Бакура Бакурадзе, автора ленты «Снег в моем дворе». «Кончится лето», снятый режиссерами Владимиром Мункуевым и Максимом Арбугаевым, получил «Нику» за лучший монтаж. Премию за лучшую музыку взял Алексей Рыбников, работавший над картиной «9 секунд».
Награду за лучший сценарий вручили Андрею Кончаловскому и Елене Киселевой за текст драмы «Смотри на меня». Лучшим сериалом стал «Плевако», лучшим анимационным фильмом — «Лунтик: Возвращение домой». Открытие года назвали Заку Абдрахманову, известную по ленте «Папа умер в субботу».