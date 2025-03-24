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Джейсон Стэйтем работает на стройке в трейлере фильма «Мастер»

Сегодня в 18:38
Фото: Amazon MGM Studios

На ютуб-канале Amazon MGM Studios опубликовали трейлер боевика «Мастер» («A Working Man»), главную роль в котором исполнил Джейсон Стэйтем («Перевозчик», «Пчеловод»).

Актер сыграл рабочего-строителя, который пытается найти 19-летнюю похищенную девушку. Она — дочь директора строительного объекта, на котором трудится герой. «Она отличный ребенок. Она мне как семья», — говорит персонаж Стэйтема.

Видео: Amazon MGM Studios/YouTube

Мужчина отправляется на охоту за преступниками, держащими девочку в заложниках. Выясняется, что простой рабочий куда более опасен, чем можно было предположить.

Режиссером фильма выступил постановщик «Пчеловода» Дэвид Эйр. Сценарий ленты он написал вместе с Сильвестром Сталлоне и Чаком Диксоном. Среди продюсеров оказались Билл Блок, Крис Лонг и Тедди Шварцман.

В актерский состав вошли Джейсон Флеминг, Мераб Нинидзе, Максимилиан Осински, Кокей Фалкоу, Дэвид Харбор и Ноэми Гонсалез. Релиз фильма в кинотеатре состоится 27 марта.

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