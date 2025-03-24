Количество смертей от эвтаназии в Нидерландах увеличилось на 10% в 2024 году

Данные региональных комитетов по контролю за эвтаназией (RTE) показали, что количество смертей от нее выросло с 9 068 в 2023 году до 9 958 в 2024 году. Хотя у подавляющего большинства людей (86%) были прогрессирующие физические заболевания, такие как рак, 219 человек выбрали смерть по психиатрическим причинам. В 2023 году их было 138, а в 2010 году — всего два.