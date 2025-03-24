Количество смертей от эвтаназии в Нидерландах увеличилось на 10% в 2024 году

В прошлом году число нидерландцев, закончивших свою жизнь с помощью эвтаназии, увеличилось на 10%, пишет The Guardian со ссылкой на данные врачей.
В Нидерландах действует один из старейших и самых широких в мире законов об эвтаназии. Местные врачи могут прекратить жизнь человека, если он «испытывает невыносимые страдания, не имеющие перспектив на улучшение». У таких людей должно быть диагностировано медицинское заболевание, но оно может включать и психическое расстройство или деменцию.
Данные региональных комитетов по контролю за эвтаназией (RTE) показали, что количество смертей от нее выросло с 9 068 в 2023 году до 9 958 в 2024 году. Хотя у подавляющего большинства людей (86%) были прогрессирующие физические заболевания, такие как рак, 219 человек выбрали смерть по психиатрическим причинам. В 2023 году их было 138, а в 2010 году — всего два.
В своем заявлении RTE призвала врачей проявлять «большую осторожность» в отношении психиатрических заболеваний. Организация напомнила о необходимости консультироваться со специалистом-психиатром, а также с независимым врачом, входящим в сеть докторов, предоставляющих коллегам информацию об эвтаназии.
«Врач всегда должен обращаться к психиатрической экспертизе для таких пациентов. Цель этого в том, чтобы он был хорошо информирован и критически осмысливал свои собственные убеждения», — отметили в организации.
Шесть случаев смерти в результате эвтаназии в 2024 году, по мнению RTE, были обделены надлежащим вниманием. Среди них — случай, когда врач не проконсультировался с психиатром, но предоставил эвтаназию 70-летней женщине, которая хотела умереть, потому что после перелома позвоночника она больше не могла удовлетворять свою навязчивую потребность в уборке.
Дамиан Дениз, профессор психиатрии в Медицинском центре Амстердамского университета, сказал: «Хотя абсолютные цифры все еще невелики, в последнее время наблюдается огромный рост числа просьб об эвтаназии у пациентов с психологическими жалобами, особенно у молодых людей в возрасте до 30 лет».
«Это вызывает противоречивые чувства, поскольку неясно, могут ли молодые люди в таком возрасте соответствовать критериям должной осмотрительности. Как можно в таком возрасте с уверенностью определить, что молодой человек с еще не развившимся мозгом определенно хочет умереть, что жизнь воспринимается им как безнадежная и бесперспективная и что все методы лечения уже были использованы?» — добавил он.
Голландское общество «Право на смерть», напротив, считает, что общие цифры соответствуют спросу. «С каждым годом цифры немного увеличиваются. Это говорит о том, что возможность эвтаназии все больше принимается и используется. И, как и в другие годы, контрольные органы заключают, что Нидерланды очень осторожно подходят к эвтаназии. Это то, чем можно гордиться стране, а не принимать как должное, как это делают многие другие страны», — прокомментировал председатель группы Франсиен ван тер Бик.