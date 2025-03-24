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Игра «Альтушка для скуфа» получит сюжетное дополнение

Сегодня в 17:11
Фото: Steam

Игра «Альтушка для скуфа» получит новое сюжетное дополнение под названием «Третий шанс». Оно выйдет весной 2025 года, рассказали в соцсетях игры.

Дополнение представит трех новых героинь — их голосами станут Катя Самбука, Арина Dead Blonde и Мария Овчинникова, которая озвучивала робота-подростка Дженни из сериала Cartoon Network.

В игре появится новый внутренний голос Пахом. Релиз также получит 13 свежих концовок, серию оригинальных достижений и «небольшие, но забавные» мини-игры. Добавить дополнение в желаемое можно уже сейчас на платформе Steam.

«Третий шанс» выпустят по случаю годовщины игры. Приобрести его можно будет по цене от 99 рублей.

Игра «Альтушка для скуфа» вышла летом 2024 года, ее создал комиксист Виталий Терлецкий («Причудливые авантюры Жожо: Верни мне мой»). Релизу удалось попасть в топ-5 российского Steam по объему выручки и собрать 90% положительных отзывов.

«Афиша Daily» пообщалась с создателями игры и обсудила ее целевую аудиторию, механику и будущее.

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