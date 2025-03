Лиззо сыграет главную роль в байопике о Розетте Тарп

Лиззо — четырехкратная обладательница премии «Грэмми». Она дважды занимала первое место чарта Billboard с треками «Truth Hurts» и «About Damn Time». Она также стала первой чернокожей женщиной, получившей премию «Грэмми» за лучший альбом года с 1994 года. В 2022-м она выступила хедлайнером шоу HBO «Lizzo: Live in Concert», а также спродюсировала и снялась в реалити-шоу «Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls». О ней также был снят документальный фильм «С любовью, Лиззо», который вышел на Max в 2022 году.