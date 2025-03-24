Лиззо сыграет главную роль в байопике о Розетте Тарп

Рэперша Лиззо сыграет легендарную певицу Cестру Розетту Тарп в предстоящем байопике «Розетта» от Amazon MGM Studios, пишет Variety.
Подлинную историю крестной матери рок-н-ролла расскажут сценаристы Натали Чайдес («Бортпроводница») и Квинн Перри («The Tigerbelles: Olympic Legends from Tennessee State»). Лиззо также выступит продюсером фильма вместе с Кевином Бислером и Ниной Янг Бонджови из Significant Productions, а также Форестом Уитакером. В настоящее время проект находится в разработке.
Лиззо — четырехкратная обладательница премии «Грэмми». Она дважды занимала первое место чарта Billboard с треками «Truth Hurts» и «About Damn Time». Она также стала первой чернокожей женщиной, получившей премию «Грэмми» за лучший альбом года с 1994 года. В 2022-м она выступила хедлайнером шоу HBO «Lizzo: Live in Concert», а также спродюсировала и снялась в реалити-шоу «Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls». О ней также был снят документальный фильм «С любовью, Лиззо», который вышел на Max в 2022 году.
Тарп уже изображали на большом экране в фильме База Лурманна «Элвис». Певица умерла в 1973 году, а ее песни до сих пор часто звучат в фильмах и сериалах. Среди них — «Их собственная лига», «Атланта», «Смерть на Ниле», а также «Элвис и Никсон».