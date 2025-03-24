«Афиша» анонсировала скидки до 70% ко Дню театра

«Афиша» предложила своим клиентам купить билеты на спектакли со скидкой до 70% по случаю Всемирного дня театра, который отмечают 27 марта. Об этом представители платформы рассказали «Афише Daily».
До 30 марта пользователи могут найти на «Афише» билеты по выгодным ценам в театры почти 50 городов России. Среди них — «Глас», иммерсивный театр «Морфеус» «Рыжий театр», театр «Арактика», Московский театр кукол и другие.
В поддержку акции платформа запустила ролик, который должен напомнить о важности отдыха. Его героем стал типичный житель мегаполиса по фамилии Афишкин, который погруз в работе и разучился расслабляться.
Чтобы театралам было легче определиться, на какой спектакль сходить, «Афиша» подготовила тематические подборки: «Лучшие спектакли классических театров», «Топ спектаклей по классике» и «Спектакли с известными актерами».
Партнеры компании также представили специальные предложения к празднику. Сеть кондитерских «Буше» выпустила пирожное «Рикотти „Театральное“» с ананасовым желе, карамелью и шоколадным бисквитом. Его можно попробовать до конца марта в петербургских кафе, там же [разыграют](сертификат «Афиши» на 15 тысяч рублей.
Издательство «Эксмо» опубликовало подборку произведений, которые легли в основу легендарных театральных постановок. При покупке книг из этого списка можно получить в подарок аудиокнигу и скидку на билеты на концерты и спектакли.
Наконец, сеть магазинов косметики «Рив Гош» анонсировала два мероприятия. 27 и 28 марта профессиональные визажисты будут бесплатно делать макияж гостям точек с 13:00 до 21:00, чтобы подготовить их к посещению театров.