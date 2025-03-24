«Афиша» анонсировала скидки до 70% ко Дню театра

Партнеры компании также представили специальные предложения к празднику. Сеть кондитерских «Буше» выпустила пирожное «Рикотти „Театральное“» с ананасовым желе, карамелью и шоколадным бисквитом. Его можно попробовать до конца марта в петербургских кафе, там же [разыграют](сертификат «Афиши» на 15 тысяч рублей.