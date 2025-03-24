Вышел новый трейлер второго сезона «Андора»

Disney+ показал новый трейлер второго сезона «Андора». Финальная часть спин-оффа по вселенной «Звездных войн» появится на стриминге 22 апреля.
Продолжение свяжет сюжет первого сезона с событиями фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории» 2016 года. Шоураннером выступит работавший над лентой Тони Гилрой.
К главной роли лидера повстанцев Кассиана Андора вернется Диего Луна. Также в сериале вновь появятся Стеллан Скарсгард, Адриа Архона, Форест Уитакер, Сирил Карн и другие.
Первый сезон «Андора» вышел в 2022 году и получил три номинации на прайм-тайм-премию «Эмми», включая «Выдающийся драматический сериал».